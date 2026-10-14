Hà Nội ghi nhận 200-300 ca cúm nhập viện mỗi tuần, dấu hiệu nào cần đến bệnh viện ngay?

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây ra, lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch tiết khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi.

Nhiều người vẫn cho rằng cúm A là bệnh thông thường và đánh giá mức độ nghiêm trọng chủ yếu qua nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, mức độ sốt không phản ánh đầy đủ tình trạng bệnh. Người bệnh có thể không sốt cao nhưng vẫn xuất hiện tổn thương đường hô hấp, khó thở hoặc diễn biến nặng, đặc biệt khi có bệnh lý nền.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo các bác sĩ, ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), đường thở thường bị viêm và tắc nghẽn kéo dài, khiến chức năng hô hấp suy giảm.

Khi mắc cúm A, tình trạng viêm đường hô hấp và tăng tiết dịch có thể làm nặng thêm tình trạng tắc nghẽn sẵn có. Đồng thời, tổn thương phổi do cúm có thể làm giảm khả năng trao đổi khí, khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào suy hô hấp.

Người dân cần theo dõi sát diễn biến bệnh, nhất là ở nhóm nguy cơ cao. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc cúm nặng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, tím môi, lú lẫn, li bì bất thường hoặc sức khỏe xấu đi nhanh chóng, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay. Ở trẻ em, các dấu hiệu như rút lõm lồng ngực, co giật, không uống được hoặc có biểu hiện mất nước cũng cần được xử trí kịp thời.

Tiêm vaccine cúm hằng năm là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng. WHO khuyến cáo người dân nên tiêm phòng cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và nhân viên y tế.

Do virus cúm liên tục biến đổi và khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần theo thời gian, việc tiêm nhắc lại hàng năm giúp tăng cường khả năng phòng bệnh.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần duy trì các biện pháp phòng lây nhiễm như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và giữ không gian sống thông thoáng.

Khi có triệu chứng nghi ngờ cúm, nên hạn chế tiếp xúc gần, nghỉ ngơi tại nhà nếu có thể và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền như COPD, hen phế quản, bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch nên được tư vấn y tế sớm khi nghi ngờ mắc cúm để đánh giá nguy cơ và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Trong quá trình chăm sóc, người bệnh cần nghỉ ngơi, uống đủ nước nếu không có chống chỉ định và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không tự ý dùng kháng sinh vì thuốc không có tác dụng tiêu diệt virus cúm. Thuốc kháng virus cần được bác sĩ đánh giá và chỉ định phù hợp, đặc biệt với người có nguy cơ cao hoặc mắc bệnh nặng.

Chủ động tiêm vaccine, thực hiện vệ sinh cá nhân, hạn chế lây nhiễm và đi khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường là những biện pháp thiết thực giúp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trước cúm A.