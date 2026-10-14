Hà Nội ghi nhận 200-300 ca cúm mỗi tuần, cảnh giác biến chứng nguy hiểm

Bệnh nhân mắc cúm mùa, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Ngày 14/10, CDC Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, Thủ đô ghi nhận trung bình mỗi tuần từ 200 đến 300 trường hợp mắc cúm vào điều trị tại các cơ sở y tế.

Dù phần lớn người bệnh có thể hồi phục sau một thời gian, cúm A vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây ra, có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng.

Virus chủ yếu lây truyền qua các hạt dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện; nguy cơ lây nhiễm cũng có thể tăng khi tiếp xúc với bàn tay hoặc bề mặt có virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi.

Phần lớn người bệnh hồi phục trong khoảng một tuần, nhưng một số trường hợp có thể xuất hiện biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm nặng thêm các bệnh lý mạn tính đang mắc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là những nhóm có nguy cơ cao mắc cúm nặng.

Trên thực tế, nhiều người vẫn cho rằng cúm A là bệnh thông thường và đánh giá mức độ nghiêm trọng chủ yếu qua nhiệt độ cơ thể.

Tuy nhiên, mức độ sốt không phản ánh đầy đủ tình trạng bệnh. Người bệnh có thể không sốt cao nhưng vẫn xuất hiện tổn thương đường hô hấp, khó thở hoặc diễn biến nặng, đặc biệt khi có bệnh lý nền.

Theo các bác sĩ, ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), đường thở thường bị viêm và tắc nghẽn kéo dài, khiến chức năng hô hấp suy giảm.

Khi mắc cúm A, tình trạng viêm đường hô hấp và tăng tiết dịch có thể làm nặng thêm tình trạng tắc nghẽn sẵn có. Đồng thời, tổn thương phổi do cúm có thể làm giảm khả năng trao đổi khí, khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào suy hô hấp.

Người dân cần chú ý theo dõi diễn biến bệnh, đặc biệt ở những trường hợp có nguy cơ cao. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Tiêm vaccine cúm hàng năm là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nghiêm trọng.

WHO khuyến cáo người dân nên tiêm phòng cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và nhân viên y tế.

Do virus cúm liên tục biến đổi và khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần theo thời gian, việc tiêm nhắc lại hàng năm giúp tăng cường khả năng phòng bệnh.

Bên cạnh việc tiêm chủng, mỗi người dân cần duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân và phòng lây nhiễm trong sinh hoạt hàng ngày như:

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là sau khi ho, hắt hơi, xì mũi, trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với người bệnh.

Che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và vệ sinh tay sau đó.

Thường xuyên mở cửa thông gió khi điều kiện phù hợp, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và hạn chế đến nơi đông người, nơi kín gió khi không cần thiết.

Khi có triệu chứng nghi ngờ cúm, nên hạn chế tiếp xúc gần, nghỉ ngơi tại nhà nếu có thể và đeo khẩu trang khi cần tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ cao.