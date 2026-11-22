Ngày 22/11, khu vực hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) trở thành không gian trình diễn văn hóa đặc sắc khi hơn 2.000 người tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản”.

Những tà áo dài truyền thống, trang phục Việt phục qua các thời kỳ cùng xuất hiện trên phố, tạo nên bức tranh đa sắc về bản sắc văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của các thành viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành, các tổ chức, câu lạc bộ và đông đảo người dân yêu trang phục truyền thống đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thái Nguyên.

Tại sân khấu chính khu vực Tượng đài Cảm Tử cho Tổ quốc quyết sinh, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu, thành viên Liên minh Kỷ lục Thế giới (WRCA), chính thức công bố xác lập kỷ lục đối với sự kiện diễu hành “Áo dài nam – Dòng chảy di sản”.

Đây là sự kiện có số lượng nam giới mặc áo dài tham gia đông nhất, diễn ra quanh hồ Hoàn Kiếm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam là hai đơn vị đồng sở hữu kỷ lục.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của áo dài nam, đồng thời khuyến khích nam giới ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề sử dụng trang phục truyền thống trong các dịp lễ hội, sự kiện văn hóa và đời sống đương đại.

Qua những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, áo dài Việt Nam được tái hiện với nhiều sắc thái, từ trang phục truyền thống quen thuộc đến những bộ cổ phục gắn với các giai đoạn lịch sử.

Không chỉ là hoạt động trình diễn trang phục, cuộc diễu hành còn đưa những giá trị văn hóa vốn thường được nhìn thấy trong bảo tàng, tư liệu lịch sử đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Cùng với màn diễu hành áo dài nam, khoảng 800 thành viên cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành tham gia Ngày hội Việt phục, mang đến những bộ trang phục truyền thống như áo ngũ thân, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh...

Các bộ trang phục góp phần giới thiệu sự phong phú của Việt phục qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Mỗi kiểu dáng, màu sắc và họa tiết đều mang những dấu ấn riêng, phản ánh quan niệm thẩm mỹ, văn hóa và đời sống của người Việt qua từng thời kỳ.

Ngoài ra, khoảng 700 thành viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đến từ nhiều tỉnh, thành phố cũng tham gia diễu hành, góp phần tạo nên không gian hội tụ của những người yêu áo dài trên khắp mọi miền đất nước.

Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 là một trong những hoạt động của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy kết nối áo dài với các hoạt động du lịch, văn hóa đương đại.