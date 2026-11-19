Hội nghị được tổ chức nhằm hướng dẫn các địa phương triển khai tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh đối với 5 di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Hội Giá; Hát trống quân ở Phúc Lâm; Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo; Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình; Nghề làm giò chả Ước Lễ.

Hội nghị Hướng dẫn tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục quốc gia và định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau ghi danh đã diễn ra vào ngày 19/11 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Tính đến tháng 11 năm 2026, thành phố Hà Nội có 65 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của các địa phương, cộng đồng chủ thể nói riêng và ngành văn hóa Thủ đô nói chung.

Tuy nhiên, việc được ghi danh cũng đặt ra trách nhiệm ngày càng cao đối với chính quyền các cấp và cộng đồng chủ thể trong công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò định hướng, hướng dẫn và tạo điều kiện; chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; còn cộng đồng là chủ thể trực tiếp sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền di sản.

Thời gian tới, Lễ công bố, đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được diễn ra tại chính không gian văn hóa của di sản với sự tham gia của cộng đồng chủ thể, các nghệ nhân, người thực hành di sản và đông đảo nhân dân.

Để các di sản tiếp tục được bảo vệ, phát huy giá trị và duy trì sức sống trong đời sống đương đại, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ công tác truyền dạy tri thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ và duy trì hiệu quả các không gian thực hành di sản.

Ngành giáo dục và chính quyền cơ sở cần tăng cường đưa di sản vào trường học thông qua các buổi trải nghiệm, giao lưu với nghệ nhân để bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc cho học sinh. Song song với đó, việc kiểm kê, tư liệu hóa bài bản, nghi lễ cần được đẩy mạnh gắn liền với ứng dụng công nghệ số nhằm phục vụ lâu dài cho công tác nghiên cứu, quản lý và quảng bá.

Về định hướng khai thác giá trị kinh tế, ông Phạm Xuân Tài lưu ý các địa phương cần kết nối di sản với di tích, làng nghề, ẩm thực để xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm, đồng thời khuyến khích ứng dụng chất liệu di sản vào phát triển công nghiệp văn hóa như thiết kế, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn và nội dung số.

Đặc biệt, quá trình này phải bảo đảm giữ gìn tính nguyên gốc, tôn trọng chủ thể và chia sẻ lợi ích hợp lý để tái đầu tư cho nghệ nhân cùng hoạt động truyền dạy. Phát triển kinh tế từ di sản phải lấy bảo tồn làm nền tảng, kiên quyết không đánh đổi các giá trị văn hóa để chạy theo lợi ích trước mắt, đồng thời huy động sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc gìn giữ di sản Thủ đô.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với địa phương và các chủ thể liên quan trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai các định hướng, giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô trở thành nguồn lực thực chất cho phát triển.