Hà Nội: Gấp rút thi công cầu Mai Lĩnh, phấn đấu thông xe vào tháng 12

Cầu Mai Lĩnh (nằm ở khu vực giáp ranh giữa phường Chương Mỹ và Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội) là một trong những hạng mục quan trọng của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Công trình nằm trên trục giao thông kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, những ngày này, máy móc và nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục dự án cầu Mai Lĩnh, phấn đấu thông xe phần cầu bên phải tuyến vào tháng 12/2026.

Cầu Mai Lĩnh có chiều dài khoảng 1,03km, được thiết kế quy mô 4 làn xe là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội).

Công trình nằm trên trục giao thông kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận.

Tại hiện trường, máy móc và nhân lực của nhà thầu đang tập trung triển khai thi công dầm thép và một số hạng mục khác.

Tính đến đầu tháng 10, đơn vị thi công đã hoàn thành 72/126 cọc khoan nhồi, 4/6 bệ mố trụ, 11/36 thân mố trụ, 8/32 xà mũ; đúc được 64/238 phiến dầm I, 1.200/6.936 tấm ván khuôn và lắp đặt xong 21 phiến dầm I.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Trong đó, cầu Mai Lĩnh được xác định là một trong những "điểm nghẽn" gây ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, cần ưu tiên tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, đơn vị thi công phấn đấu thông xe phần cầu bên phải tuyến vào đầu tháng 12/2026.

Sau khi phần cầu này hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để thi công nốt phần cầu bên trái tuyến, từng bước hoàn thiện toàn bộ công trình.

Việc tổ chức thi công theo từng giai đoạn nhằm tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo, hướng tới hoàn thiện công trình đồng bộ.

Công trình cầu Mai Lĩnh khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn giao thông trên Quốc lộ 6, tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển qua khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.