Video: Hà Nội gấp rút giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị được UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19/5, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 36,3km, bắt đầu từ nút giao hầm Kim Liên, kết nối với Vành đai 1 và kéo dài đến nút giao Cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ), đi qua địa bàn 18 xã, phường của thành phố.

Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn trên các tuyến song hành hai bên. Không chỉ mở rộng hạ tầng giao thông, dự án còn hướng tới chỉnh trang, tái thiết đô thị, kết hợp phát triển giao thông với không gian kinh tế đô thị.

Những ngày này, công tác giải phóng mặt bằng tại các địa bàn có tuyến đường đi qua đang được triển khai khẩn trương. Tại phường Kim Liên, công tác phá dỡ dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Riêng 3 khu tập thể H1, H2, H3 sẽ được xử lý sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Việc thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức, khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại 3 khu chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất ở riêng lẻ.

Trong đợt 1, địa phương triển khai phá dỡ 73 công trình của các hộ gia đình có đất ở riêng lẻ và thực hiện thu hồi mặt bằng của 7 tổ chức.

Trước đó, phường Kim Liên đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 cho 38 hộ dân theo phương án được phê duyệt, với tổng kinh phí hơn 182 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất chi trả, chính quyền địa phương tiếp tục làm việc với từng hộ để tiếp nhận bàn giao mặt bằng, đồng thời triển khai phá dỡ những công trình đủ điều kiện.

Nhà thầu được yêu cầu ưu tiên tháo dỡ, hạ thấp độ cao các công trình phía bên trong trước. Đối với khu vực phía ngoài, việc phá dỡ phải tính đến hành lang bảo vệ an toàn đường sắt với mặt cắt 5,6m. Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, địa phương đã có văn bản gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị cấp phép thực hiện.

Trong lúc máy xúc liên tục phá dỡ các hạng mục công trình, công nhân sử dụng vòi phun nước nhằm hạn chế bụi phát tán ra khu vực xung quanh.

Hoạt động tháo dỡ diễn ra khẩn trương, từng bước hình thành mặt bằng phục vụ dự án.

Không riêng phường Kim Liên, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Bạch Mai cũng đang được đẩy nhanh.

Dọc tuyến đường Giải Phóng, nhiều hộ dân tất bật thu dọn đồ đạc, vận chuyển tài sản ra khỏi nhà để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo thống kê của phường Bạch Mai, có 222 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện thu hồi đất. Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường đã tổ chức 4 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Qua các đợt này, 59 hộ dân đã nhận tiền với tổng kinh phí hơn 650 tỷ đồng. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường cho biết, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ còn lại trong tháng 10, đồng thời tiếp tục giải quyết những vướng mắc, khiếu nại phát sinh (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Trong khi một số khu vực vẫn đang trong quá trình thu dọn tài sản, bàn giao nhà đất, tại phường Tương Mai, nhiều công trình đã được phá dỡ, tạo khoảng trống mặt bằng phục vụ việc triển khai dự án.

Đối với những hộ thuộc diện thu hồi đất, bên cạnh việc bàn giao nhà cửa, tài sản, phương án bồi thường cũng là vấn đề được quan tâm. Trao đổi về việc này, ông Phạm Xuân Tiến (70 tuổi), một người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng cho biết, gia đình đồng thuận với mức bồi thường được phê duyệt vì cho rằng chính sách hỗ trợ hợp lý, thỏa đáng.

Với gần 100m² đất bị thu hồi, gồm diện tích của hai căn nhà mặt phố, gia đình ông Tiến được bồi thường tổng cộng 38 tỷ đồng. Ông Tiến cho biết, gia đình không có kiến nghị hay khiếu nại về phương án bồi thường. Dù việc bàn giao nhà đất khiến sinh hoạt ít nhiều xáo trộn, gia đình ông vẫn đồng thuận thực hiện để bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.