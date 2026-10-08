Hà Nội gắn biển tên phố mang tên Trung tướng Vũ Nam Long

Dự buổi lễ có đại biểu TP Hà Nội; đại biểu một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; lãnh đạo Phường Dương Nội cùng đại diện gia đình Trung tướng Vũ Nam Long.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VŨ TÚ

Lễ gắn biển được thực hiện theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 29-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội. Phố Vũ Nam Long bắt đầu từ ngã ba giao cắt phố Phạm Khắc Hòe, đối diện Công viên Thiên văn học đến ngã ba giao cắt đường Dương Nội tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội. Chiều dài của phố là 1.190m, rộng 32m.

Đại diện lãnh đạo Phường Dương Nội phát biểu. Ảnh: VŨ TÚ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Chí Tâm, Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết: Việc đặt tên phố Vũ Nam Long mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử, đồng thời tạo điều kiện để địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng. Đặc biệt, tuyến phố nằm gần các cơ quan Đảng, chính quyền và cơ sở giáo dục, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, sự hình thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam và những đóng góp của các thế hệ cha anh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu. Ảnh: VŨ TÚ

Tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, bày tỏ, Trung tướng Vũ Nam Long là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc đặt tên phố mang tên Trung tướng Vũ Nam Long thể hiện sự tri ân, vinh danh những đóng góp to lớn của ông.

Đại tá Đoàn Nam Khoa, đại diện gia đình Trung tướng Vũ Nam Long phát biểu. Ảnh: VŨ TÚ

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Nam Khoa, con trai Trung tướng Vũ Nam Long, xúc động chia sẻ: “Việc tên của cha tôi được đặt cho một tuyến phố tại Hà Nội là niềm vinh dự và tự hào lớn lao của gia đình. Mỗi khi đi qua con phố này, các thế hệ con cháu có thêm một nơi tưởng nhớ về ông. Chúng tôi mong tên phố Vũ Nam Long góp phần gợi nhắc về lịch sử, lòng yêu nước và sự cống hiến của các thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ trân trọng quá khứ, sống xứng đáng với truyền thống gia đình và quê hương”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tuyến phố Vũ Nam Long. Ảnh: VŨ TÚ

Trung tướng Vũ Nam Long (hay gọi là Nam Long), tên thật Đoàn Văn Ưu, sinh năm 1921 tại Cao Bằng. Năm 1941, ông được chọn đi học tại Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc), sau đó tham gia hoạt động cách mạng và được giao nhiệm vụ Đại đội trưởng đơn vị bảo vệ Bác Hồ. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông xung phong Nam tiến, chỉ huy Chi đội 3 chiến đấu tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông giữ cương vị Tham mưu trưởng Đại đoàn 304, tham gia chỉ huy tại Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có Tư lệnh Quân khu 4, Phó tư lệnh Quân khu Trị Thiên. Năm 1975, ông tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ huy cánh quân phía Đông tiến vào Sài Gòn, có mặt tại Dinh Độc Lập trong những giờ phút đầu tiên. 16 năm cuối hành trình binh nghiệp, Trung tướng Vũ Nam Long được điều động về Hà Nội làm công tác giáo dục quốc phòng và giữ cương vị Phó giám đốc Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng). Ông được phong hàm Trung tướng năm 1981. Ông mất ngày 1-7-1999.