Hà Nội: Gắn biển tên phố Đỗ Cao Mại tại phường Xuân Đỉnh

Thực hiện Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của UBND TP Hà Nội về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2026, sáng 19/9, UBND phường Xuân Đỉnh tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên đường, phố trên địa bàn phường, trong đó có tuyến phố mang tên danh nhân Đỗ Cao Mại.

Tuyến phố mang tên danh nhân Đỗ Cao Mại.

Lễ gắn biển tên phố Đỗ Cao Mại là sự kiện có ý nghĩa trong đời sống văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của một danh nhân quê hương Xuân Đỉnh, đồng thời giáo dục truyền thống hiếu học, tinh thần hết lòng vì dân, vì nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ gắn biển có sự tham dự của ông Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND; bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; ông Nguyễn Thường Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh, ông Nguyễn Ngọc Long - Phó trưởng Phòng Quản lý Di sản, Sở VHTTDL Hà Nội cùng đại diện dòng họ Đỗ và đông đảo nhân dân phường Xuân Đỉnh.

Cụ Đỗ Cao Mại sinh năm 1795, mất năm 1843, là vị danh thần thời Nguyễn, người làng Xuân Tảo (nay là Xuân Đỉnh).

Năm 24 tuổi, cụ bắt đầu con đường khoa cử, đỗ Tú tài rồi Cử nhân. Năm 29 tuổi, cụ được bổ làm chức Hành tẩu của Bộ Lễ, sau đó giữ chức Tri huyện huyện Quỳnh Côi.

Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), cụ được thăng chức từ Viên Ngoại lang lên Lang trung ở Thanh lại ty. Đến năm Minh Mệnh thứ 18 (1838), triều đình ban chức Trung Thuận Đại phu, Lang trung Bộ Hình.

Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), cụ được bổ làm Án sát tỉnh Lạng Sơn, sau đó là Án sát tỉnh Quảng Ngãi rồi về làm Phủ doãn phủ Thừa Thiên.

Theo các sắc phong gia đình còn lưu giữ được, cụ Đỗ Cao Mại được đánh giá là người “tinh thông việc chính thể”, “nổi danh trong hàng quan lại; có mưu, có chí, có đức, giữ phép trị chính đều hợp; ấy là thanh liêm, là thận trọng, là siêng năng - những điều quan chức phải noi theo. Lại thêm mẫn tiệp, thật xứng gánh vác sự nghiệp, làm rạng danh tiết nghĩa”.

Không chỉ có tài năng trong công việc hành chính, cụ Đỗ Cao Mại còn là người có tài văn chương. Cụ từng tham gia biên soạn các sách Toàn tập Minh Mệnh chính yếu và Từ Liêm đăng khoa lục…

Với tài năng và đức độ, cụ được nhân dân Huế ca tụng như một “Bao Công của Việt Nam”.

Hiện nay, cụ Đỗ Cao Mại được thờ phụng tại Từ đường họ Đỗ ở Xuân Đỉnh.

Phố Đỗ Cao Mại dài 728m, rộng 13,5m (lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m) bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường Xuân Tảo, tại Tòa chung cư CT2-789 đến ngã ba giao cắt cạnh số nhà BT1-13 phố Nguyễn Xuân Khoát.

Việc đặt tên phố Đỗ Cao Mại ngay trên quê hương của cụ mang ý nghĩa đặc biệt.

Đối với Xuân Đỉnh, việc đặt tên phố Đỗ Cao Mại ngay trên quê hương của cụ mang ý nghĩa đặc biệt. Tên của danh nhân được hiện diện trong không gian đô thị không chỉ nhằm xác định địa chỉ, phục vụ công tác quản lý mà còn góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của quê hương trở nên gần gũi hơn với đời sống cộng đồng. Việc lấy tên các vị danh nhân để đặt cho đường phố cũng góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thường Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 91/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND thành phố về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2026, phường Xuân Đỉnh đã được HĐND-UBND thành phố thống nhất đặt tên đối với tuyến phố Đỗ Cao Mại. Những tuyến đường, phố được đặt tên đã giúp phường thực hiện tốt hơn công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hoá của mảnh đất Xuân Đỉnh văn hiến anh hùng, cũng như thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp vô cùng to lớn của các bậc tiền nhân.

Tính đến nay, phường Xuân Đỉnh có 18 tuyến đường, phố được HĐND - UBND thành phố đặt tên. Các tuyến đường, phố được đặt tên đều mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, ý nghĩa giá trị lịch sử, giá trị văn hóa sâu sắc; Nó là kết quả minh chứng cho cả tiến trình phát triển đô thị hóa, phát triển hạ tầng đô thị, cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Xuân Đỉnh.

Đối với phường Xuân Đỉnh, việc tiếp tục đặt và đổi tên các tuyến đường, phố trong thời gian tới được xác định gắn với yêu cầu phát triển đô thị, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đời sống Nhân dân, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống. Việc đặt tên đường phố vì vậy không chỉ giải quyết nhu cầu về địa chỉ, quản lý đô thị mà còn góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống vào không gian sống của cộng đồng; đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, hiện đại, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.