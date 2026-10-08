Hà Nội: Gắn biển công trình trường học chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng 8/10, UBND phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội tổ chức lễ gắn biển công trình cải tạo, bổ sung phòng học và các phòng chức năng Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà, phân hiệu 2 đạt chuẩn quốc gia, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà bày tỏ vui mừng trước diện mạo cơ sở vật chất mới được đầu tư. Bà Hà đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường giữ gìn, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ tốt việc dạy và học.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 8/10, UBND phường Ngọc Hà (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển công trình cải tạo, bổ sung phòng học và các phòng chức năng Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà, phân hiệu 2 đạt chuẩn quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà được khởi công tháng 9/2024, gồm nhiều hạng mục được cải tạo, xây mới đồng bộ với tổng mức đầu tư gần 139 tỷ đồng. Trong đó, khối hiệu bộ và học bộ môn được xây mới với quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, thay thế khối nhà 3 tầng được xây dựng từ năm 1993.

Khối phòng học được cải tạo, gia cố kết cấu, nâng từ 4 tầng lên 5 tầng; thay mới hệ thống cửa, điện và sơn sửa. Khối bếp và đa năng cũng được cải tạo, mở rộng, đáp ứng yêu cầu tổ chức bán trú và các hoạt động thể chất.

Tổng mức đầu tư gần 139 tỷ đồng, nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trực tiếp tham quan các hạng mục tại nhà trường.

Bà Hà bày tỏ vui mừng trước diện mạo cơ sở vật chất mới được đầu tư tại Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường giữ gìn, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ tốt việc dạy và học.