Hà Nội: Gần 500.000m² văn phòng mới đến năm 2028, thị trường gia tăng cạnh tranh về chất lượng

Xu hướng nâng cấp chất lượng của các tòa nhà văn phòng đang diễn ra song song với nhu cầu thay đổi địa điểm của doanh nghiệp (Ảnh: The Office-Tiến Bộ Plaza).

Nhu cầu di dời để nâng cấp không gian làm việc và tối ưu chi phí đang tạo ra những yêu cầu mới đối với chất lượng công trình và hiệu quả vận hành.

Nguồn cung mới mở rộng lựa chọn cho khách thuê

Theo Savills Việt Nam, tổng nguồn cung văn phòng Hà Nội đạt khoảng 2,3 triệu m² từ 190 dự án, tăng nhẹ so với quý trước. Công suất thuê toàn thị trường đạt 86%, ổn định theo quý và tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Giá thuê trung bình không thay đổi theo quý và tăng 2% theo năm. Trong đó, văn phòng hạng C ghi nhận công suất thuê cao nhất, còn hạng A duy trì mức giá thuê cao nhất thị trường.

Đến năm 2028, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 495.000m² nguồn cung từ 18 dự án, chủ yếu thuộc phân khúc hạng A và tập trung tại khu vực phía tây và nội thành. Lượng diện tích mới sẽ mở rộng lựa chọn cho doanh nghiệp, đồng thời gia tăng áp lực thu hút khách thuê đối với các tòa nhà hiện hữu.

Nhu cầu di dời định hình hoạt động thuê văn phòng

Cũng theo Savills, hoạt động thuê trong quý II/2026 chủ yếu đến từ các giao dịch dịch chuyển văn phòng, phản ánh nhu cầu nâng cấp chất lượng không gian làm việc và tối ưu chi phí của doanh nghiệp. Nhu cầu tập trung tại khu vực phía tây và nội thành, đặc biệt đối với các tòa nhà hạng A và hạng B có vị trí thuận lợi.

Sự dịch chuyển này cũng thể hiện qua phân bố nguồn cung. Trong khi Hoàn Kiếm đối mặt với tình trạng thiếu hụt văn phòng hạng A, các dự án chất lượng cao đang mở rộng sang Ba Đình và Cầu Giấy, nơi có kết nối giao thông thuận tiện và hệ thống tiện ích đa dạng.

Đối với doanh nghiệp, quyết định di dời cần được cân nhắc trên tổng thể chi phí sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động. Bên cạnh giá thuê, tính linh hoạt của mặt bằng, hiệu quả sử dụng diện tích, hạ tầng kỹ thuật và chất lượng quản lý vận hành là những yếu tố đáng xem xét khi lựa chọn văn phòng dài hạn.

Chất lượng tòa nhà trở thành trọng tâm cạnh tranh

Ông William Gramond, Giám đốc bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội nhận định: Nguồn cung gia tăng đang thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường văn phòng Hà Nội.

Đến năm 2028, khu vực Starlake dự kiến đón nhận lượng lớn nguồn cung hạng A mới, trong khi các chủ đầu tư ngày càng chú trọng chất lượng tòa nhà, tiêu chuẩn ESG và trải nghiệm khách thuê để tạo sự khác biệt.

Đối với các tòa nhà hiện hữu, diễn biến này đặt ra yêu cầu đánh giá lại chất lượng tài sản và khả năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Tùy theo hiện trạng công trình, việc nâng cấp hệ thống kỹ thuật, cải thiện hiệu quả năng lượng và chất lượng quản lý vận hành có thể giúp duy trì sức cạnh tranh trước nguồn cung mới.

Trong khi đó, các dự án đang phát triển có cơ hội tích hợp những yêu cầu này ngay từ giai đoạn thiết kế. The Office-Tiến Bộ Plaza là một thí dụ về nguồn cung văn phòng mới tại khu vực nội thành, với định hướng phát triển chú trọng chất lượng không gian làm việc và hiệu quả vận hành.