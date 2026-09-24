Hà Nội: Gần 100 cán bộ chiến sĩ chữa cháy tại cụm nhà kho ở xã Sơn Đồng

Lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác chữa cháy. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an thành phố đã khẩn trương điều động gần 100 cán bộ chiến thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, 15, 16, 17, 23, 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều hướng chữa cháy.

Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tới 0 giờ 30 phút ngày 24/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.