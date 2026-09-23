Hà Nội: Gần 1 tuần không mưa, cầu Lam Điền vẫn ngập trong nước, chưa thể lưu thông

Cầu Lam Điền vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: Tùng Nguyễn

Gần 1 tuần qua, trên địa bàn Hà Nội phổ biến không mưa. Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng 23-9 cho thấy, mực nước sông Đáy vẫn ở mức cao. Thời điểm quan trắc gần nhất vẫn trên báo động lũ cấp I.

Mực nước sông Đáy lên cao đã gây ngập một số khu vực trũng thấp, ven sông. Đáng chú ý, cầu Lam Điền, bắc qua sông Đáy, nối liền địa phận hai xã Quảng Bị và Bình Minh, bị ngập sâu nước. Sáng 23-9, cây cầu vẫn chìm trong dòng nước lũ.

Anh Nguyễn Văn Quý, ở xóm chùa Cát, thôn Bãi (xã Bình Minh) cho biết: Từ nhiều ngày nay, cư dân đôi bờ sông Đáy đã không thể đi lại qua cây cầu. Thay vào đó, người dân phải di chuyển theo lối cầu Mai Lĩnh.

Biển cảnh báo được bố trí tại lối dẫn xuống cầu Lam Điền. Ảnh: Tùng Nguyễn

Quãng đường đi lại xa hơn 12-13km khiến cuộc sống của gia đình anh Quý và hàng trăm hộ dân tại xóm chùa Cát, thôn Bãi và nhiều người dân thôn Lam Điền (xã Quảng Bị) bị ảnh hưởng.

Bà Dương Thị Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận xã Quảng Bị cho biết: Ngay khi cầu Lam Điền bị ngập, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, phối hợp với dân quân tiến hành rào chắn, tạm dừng lưu thông qua cây cầu.

Hơn 1 tuần qua, chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ túc trực để cảnh báo, không cho người dân tự ý qua lại cây cầu. Đồng thời, hướng dẫn người dân di chuyển theo lối đi phù hợp để bảo đảm an toàn.

“Cứ mỗi mùa mưa lũ, mực nước sông Đáy lên cao, cầu Lam Điền lại bị ngập. Việc đi lại của bà con rất bất tiện. Chúng tôi mong mỏi và kiến nghị các sở ngành sớm nghiên cứu, đầu tư xây dựng một cây cầu mới cho người dân…”, bà Dương Thị Hà chia sẻ thêm.