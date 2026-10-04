Hà Nội: Gần 1 ha đất tại Chùa Bộc được chuyển sang làm dự án nhà ở, thương mại

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5397/QĐ-UBND về việc cho Tổng Công ty 36 - CTCP chuyển mục đích sử dụng 9.825,7 m2 đất tại số 6-8 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên do Tổng Công ty đang quản lý, sử dụng để thực hiện Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Diện tích của khu đất này là 9.825,7 m2, phần lớn là đất ở với diện tích 6.842,7 m2 để xây dựng công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và công trình hạ tầng, phía dưới có tầng hầm.

Số 6-8 Chùa Bộc hiện đang là bãi trông giữ xe.

Đối với diện tích đất ở, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tổng Công ty 36 được sử dụng trong thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định. Người mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất được sử dụng đất lâu dài theo quy định.

Ngoài diện tích đất ở nêu trên, dự án còn có 2.940,6 m2 đất thương mại, dịch vụ (để xây dựng công trình văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, hạ tầng phục vụ công trình thương mại, phía dưới có tầng hầm); vị trí, ranh giới, diện tích được giới hạn bởi các mốc từ T1 đến T10, E1, T11 đến T33, T1;

Với phần đất thương mại, dịch vụ này nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; thời hạn sử dụng đất là 50 năm từ ngày UBND Thành phố ký quyết định.

42,4 m2 đất còn lại nằm trong chỉ giới đường đỏ; vị trí, ranh giới, diện tích giới hạn bởi các mốc (4, 5, B, 4), (2, 3, C, D, E, 18, 2) và (E1, F, 39, 17, E1); hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất; Tổng Công ty 36 - CTCP có trách nhiệm làm đường, sau khi hoàn thành, Tổng Công ty 36 - CTCP có trách nhiệm bàn giao cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của Thành phố để quản lý.

UBND Thành phố giao Tổng Công ty 36 - CTCP chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà đầu tư ghi tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2026 của UBND Thành phố.

Tổng Công ty 36 - CTCP liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; Thuế thành phố Hà Nội để thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai và các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trước đây, Dự án 6-8 Chùa Bộc được phê duyệt là một tổ hợp Trung tâm thương mại - Văn phòng - Khách sạn cao cấp quy mô lớn, cao 21 tầng. Sau khi được chuyển nhượng cho Tổng công ty 36 của Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp, dự án được chuyển đổi thành dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại với quy mô 24 tầng nổi và 4 tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa 45%. Tuy nhiên, suốt giai đoạn từ 2016 đến 2020, Tổng công ty 36 “mắc kẹt” tại dự án 6-8 Chùa Bộc do một số doanh nghiệp thuê đất kinh doanh quán bar, nhà hàng… ngang nhiên hoạt động, chây ì không chịu trả mặt bằng. Sau nhiều rắc rối về mặt pháp lý, Tổng công ty 36 đã được Cục Thi hành án dân sự Hà Nội bàn giao lại lô đất 6-8 Chùa Bộc (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) để thực hiện dự án có tên thương mại Hà Nội Orchard Park. Đến thời điểm hiện tại, tại vị trí dự án trên khu vực “đất vàng” của phường Kim Liên hiện là bãi trông giữ xe ngày và đêm.