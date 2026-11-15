Hà Nội: Ga Ngọc Hồi kết nối đường sắt quốc gia và 5 tuyến metro

Ảnh minh họa.

Theo phương án quy hoạch, ga Ngọc Hồi sẽ kết nối với tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu, khổ 1.000mm. Trong đó, đoạn Văn Điển-Phú Xuyên được đề xuất cải dịch, hình thành đoạn Ngọc Hồi-Phú Xuyên dài khoảng 26,5km, chạy song song với hành lang đường sắt tốc độ cao bắc-nam. Đồng thời, quy hoạch xây dựng mới đoạn đường sắt khổ 1.000mm dài khoảng 3km, kết nối ga Ngọc Hồi với tuyến vành đai Bắc Hồng-Văn Điển, bảo đảm duy trì hoạt động vận tải đường sắt qua khu vực phía bắc và phía nam sông Hồng.

Đối với mạng lưới đường sắt mới, ga Ngọc Hồi là điểm kết nối của hai tuyến vành đai. Tuyến vành đai phía Đông (Ngọc Hồi-Thường Tín-Kim Sơn) dài khoảng 31km và tuyến vành đai phía tây (Thạch Lỗi-tây Hà Nội-Ngọc Hồi, Thường Tín) dài khoảng 56km, đều được quy hoạch đường đôi, khổ 1.435mm.

Đáng chú ý, tổ hợp ga Ngọc Hồi sẽ tích hợp với tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam, trong đó đoạn từ ga Ngọc Hồi đến hết địa phận tỉnh Hà Nam (cũ) dài khoảng 64km, quy hoạch đường đôi, khổ 1.435mm.

So với các phương án quy hoạch trước đây chỉ kết nối 3 tuyến đường sắt đô thị, dự thảo lần này đề xuất nâng lên 5 tuyến metro tại ga Ngọc Hồi, gồm các tuyến số 1, 3, 6, 12 và 13.

Việc hình thành tổ hợp ga Ngọc Hồi với mạng lưới kết nối đa dạng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận tải đường sắt, tăng cường liên kết giao thông giữa Hà Nội với các địa phương, đồng thời tạo điều kiện phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực cho giao thông đường bộ và thúc đẩy liên kết vùng.