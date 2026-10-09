Hà Nội - Fukuoka tăng cường hợp tác, hướng tới xã hội không carbon

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Ngày 8-10, tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án Hợp tác giữa các đô thị hướng tới xã hội không carbon, trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa các đô thị (C3P).

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, chính quyền tỉnh Fukuoka, Công ty TNHH Nippon Koei, các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án và các đơn vị liên quan. Đây là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ môi trường của Fukuoka, đồng thời trao đổi khả năng ứng dụng vào thực tiễn tại Hà Nội.

Hợp tác môi trường ngày càng đi vào chiều sâu

Quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Fukuoka được xây dựng trên nền tảng hữu nghị lâu dài. Năm 2008, hai địa phương ký Thỏa thuận hữu nghị; năm 2010 ký Thỏa thuận hợp tác về môi trường và năm 2013 ký Biên bản ghi nhớ về xây dựng bãi chôn lấp chất thải theo phương pháp Fukuoka. Năm 2015, hai bên triển khai dự án bãi chôn lấp Xuân Sơn.

Đại diện chính quyền tỉnh Fukuoka, Công ty TNHH Nippon Koei, các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án và các đơn vị liên quan. Ảnh: PV

Tiếp nối những kết quả này, giai đoạn 2021-2026, Hà Nội và Fukuoka triển khai Dự án Hợp tác giữa các đô thị hướng tới xã hội không carbon. Các hoạt động tập trung vào nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, khảo sát thực địa, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án giảm phát thải carbon.

Một trong những kết quả nổi bật là việc hình thành dự án theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM). Trong đó, dự án thủy điện nhỏ công suất 16 MW tại tỉnh Bình Thuận được lựa chọn tham gia Chương trình tài trợ dự án mẫu JCM của Bộ Môi trường Nhật Bản trong năm tài chính 2022. Dự án góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bổ sung nguồn điện và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp Fukuoka đã từng bước triển khai, giới thiệu các giải pháp công nghệ môi trường tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Công ty Agritree Co., Ltd. triển khai mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại 7 địa điểm ở Việt Nam, đồng thời phối hợp xây dựng hướng dẫn kỹ thuật.

Đối với năng lượng sinh khối, Công ty M.I.S. Co., Ltd. phối hợp với doanh nghiệp địa phương tại Hà Nội hoàn thành nguyên mẫu nồi hơi sinh khối, tận dụng nhiều loại chất thải làm nhiên liệu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Fukuoka còn giới thiệu nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu cách nhiệt, tái chế tài nguyên, chuyển hóa chất thải thành năng lượng, đốt rác phát điện và phát điện từ khí mê-tan.

Những hoạt động này cho thấy sự chuyển biến trong hợp tác giữa hai địa phương, từ trao đổi kinh nghiệm sang triển khai các dự án và giới thiệu công nghệ cụ thể, tạo cơ sở thúc đẩy ứng dụng những giải pháp môi trường phù hợp với thực tiễn.

Tăng cường năng lực quản lý, thúc đẩy phát triển bền vững

Bên cạnh chuyển giao và giới thiệu công nghệ, Hà Nội và Fukuoka chú trọng hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý môi trường.

Trong giai đoạn 2021-2026, hai bên tổ chức nhiều hoạt động khảo sát, hội thảo và trao đổi chuyên môn về quản lý, tái chế chất thải cùng các vấn đề môi trường tại Hà Nội.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tham gia Hội thảo. Ảnh: PV

Đáng chú ý, chương trình đào tạo quản lý môi trường tại Nhật Bản tiếp tục được duy trì. Tính đến năm 2025, đã có 37 cán bộ Hà Nội tham gia chương trình, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực môi trường.

Thông qua các hoạt động hợp tác, Hà Nội có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản lý và các giải pháp công nghệ môi trường của Nhật Bản, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp để thúc đẩy các dự án giảm phát thải carbon.

Kết quả hợp tác giai đoạn 2021-2026 cho thấy quan hệ Hà Nội - Fukuoka đang từng bước đi vào thực chất, với các dự án cụ thể, hoạt động trình diễn công nghệ và kết nối doanh nghiệp.

Thời gian tới, hai địa phương tiếp tục duy trì quan hệ đối tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy ứng dụng công nghệ môi trường và giảm phát thải carbon. Đây cũng là hướng hợp tác nhằm cùng giải quyết những thách thức về môi trường, hướng tới mục tiêu khử carbon, cải thiện chất lượng môi trường và phát triển bền vững.