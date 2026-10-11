Hà Nội FC thắng Bắc Ninh 1-0, chấm dứt chuỗi hai trận thua mở màn V.League

Sau hai trận thua mở màn, Hà Nội FC đã có chiến thắng đầu tiên nhưng phải chờ đến phút 78 mới tìm được bàn thắng. Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát thế trận, đội bóng Thủ đô gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Bắc Ninh.

Hà Nội FC đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Bắc Ninh chơi phòng ngự phản công hiệu quả và không ngại tổ chức những pha lên bóng nguy hiểm.

Phút 14, Fisher David căng ngang để Ngân Văn Đại dứt điểm cận thành nhưng bóng đi chệch khung thành. Phút 25, Ngân Văn Đại có thêm cơ hội trước vòng cấm, cú sút chéo góc đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 30, Bắc Ninh được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Brenner Marlos Varanda De Oliveira đánh lừa được thủ môn Văn Chuẩn nhưng sút chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội để đội khách vượt lên. Trước giờ nghỉ, Faurand-Tournaire Aymeric thử sức với quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 30m, nhưng bóng không qua được hàng rào. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép, còn Bắc Ninh kiên trì với lối phòng ngự số đông. Mãi đến phút 78, từ pha tấn công bên cánh phải, Hai Long căng ngang thuận lợi để Jung Andrew Patrick băng vào dứt điểm cự ly gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận.

Ở những phút cuối, Faurand-Tournaire Aymeric có thêm cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng được. Chung cuộc, Hà Nội FC thắng 1-0 và có 3 điểm sau màn trình diễn kiên nhẫn.

Tường thuật trận bóng Hà Nội FC vs Bắc Ninh 19h15 ngày 11/10/2026

90'+4

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Hà Nội FC giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 1-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Thủ đô ở mùa giải 2026/2027.

90'+2

Các cầu thủ Bắc Ninh dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số.

90'+1

Văn Tùng có khoảng trống trước vòng cấm, tung cú dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đi cao hơn khung thành Bắc Ninh.

90'

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

89'

Faurand-Tournaire Aymeric đi bóng xâm nhập vòng cấm sau đó tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành.

88'

Văn Tùng vào sân thay Jung Andrew Patrick.

87'

Đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số.

85'

Bắc Ninh đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

78'

VÀOOOO! Hai Long căng ngang chuẩn xác, Jung Andrew Patrick đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Hà Nội FC. Tỷ số của trận đấu bây giờ là Hà Nội FC 1-0 Bắc Ninh.

73'

Không vào!Jung Andrew Patrick đánh đầu từ đường treo bóng của đồng đội, nhưng thủ môn Văn Công ôm gọn bóng. Thủ thành đội khách đang có một ngày thi đấu rất tập trung. Hà Nội FC đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

70'

Mỗi đội đã có hai lần thay người, nhưng thế trận chưa có gì thay đổi, tỷ số vẫn là 0-0.

68'

Xuân Mạnh chuyền bóng dài cho Hai Long bứt tốc, nhưng đường chuyền quá mạnh nên bóng đi hết đường biên ngang. Đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Bắc Ninh.

64'

Không vào! Từ quả phạt góc ở cánh phải, Hai Long đưa bóng vào khu vực của Sade Iuval. Cú dứt điểm sau đó thiếu độ chính xác khi bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Văn Công, Hà Nội FC chưa thể tạo ra đột biến. Tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Mỹ Đình.

62'

Bên phía Hà Nội FC có sự thay đổi người. Hai Long vào sân thay Văn Quyết.

61'

Hà Nội FC được hưởng quả phạt góc.

59'

Felida Kevin Antonio có cơ hội ngay trước vòng cấm và tung cú dứt điểm căng, nhưng Hồng Quân lăn xả dùng người chắn bóng, cứu thua cho đội khách. Sau pha cản phá này, cầu thủ Bắc Ninh bị đau và phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ.

57'

Hà Nội FC chủ động dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép để tìm bàn mở tỷ số. Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

55'

Bắc Ninh được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng cả hai đều không gây khó khăn cho hàng thủ Hà Nội FC.

53'

Bắc Ninh tổ chức phản công nhanh, Fisher David có cơ hội dứt điểm ngay trước vòng cấm. Cú sút của tiền đạo này bị hậu vệ đối phương chặn lại, bóng đập chân rồi đi hết đường biên ngang.

50'

Pha vào bóng thiếu chuẩn xác với Thế Hưng khiến Faurand-Tournaire Aymeric bị trọng tài rút thẻ vàng.

49'

Đội khách được hưởng quả đá phạt.

47'

Hà Nội FC dâng cao đội hình, quyết tâm tìm bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, lối áp sát nhanh của Bắc Ninh khiến chủ nhà khó triển khai bóng thuận lợi.

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

45'+2

Trọng tài thổi còi hết hiệp 1. Tỷ số trận đấu là Hà Nội FC 0-0 Bắc Ninh.

45'

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. 45 phút trôi qua, mỗi đội mới chỉ có 1 cơ hội nguy hiểm.

42'

Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt trực tiếp chính diện khung thành Bắc Ninh ở cự ly khoảng 30m. Faurand-Tournaire Aymeric tung cú sút căng, nhưng bóng đập vào hàng rào rồi bật ngược trở lại.

40'

Một pha đi bóng khéo léo của Văn Quyết mở ra đường chuyền xuyên tuyến cho Jung Andrew Patrick. Tuy nhiên, Văn Công phán đoán chính xác, xuất hiện kịp thời ngoài vòng cấm để hóa giải nguy hiểm.

33'

Lối chơi áp sát quyết liệt của Bắc Ninh khiến Hà Nội FC khó triển khai bóng thuận lợi.

30'

Không vào! Đội chủ nhà đã thoát thua. Brenner Marlos Varanda De Oliveira được giao nhiệm vụ đá quả 11m, đánh lừa được thủ môn Văn Chuẩn nhưng lại sút bóng chệch khung thành.

29'

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ quyết định thổi 11 m.

27'

Văn Đại đi bóng xâm nhập vòng cấm, Văn Quyết truy cản khiến tiền đạo Bắc Ninh ngã xuống sân. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

23'

Không vào! Văn Đại lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào khung thành Hà Nội FC.

22'

Hà Nội FC đang chủ động đẩy cao đội hình ép sân Bắc Ninh, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa tìm kiếm được bàn thắng mở tỉ số.

20'

Không được! Hà Nội FC triển khai bóng bên cánh trái, Văn Quyết treo bóng về phía Jung Andrew Patrick, nhưng hậu vệ đội khách đã đọc được ý đồ và hóa giải thành công.

18'

Hai đội liên tục tổ chức những pha lên bóng về phía khung thành đối phương.

14'

Không vào! Văn Đại có cơ hội dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Fisher David, nhưng bóng đi chệch khung thành Hà Nội FC.

12'

Vitao phạm lỗi với Felida Kevin Antonio, Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt từ khu vực giữa sân. Hai đội áp sát nhanh, không ngại va chạm để cắt đứt các pha tổ chức tấn công của nhau.

10'

Hai đội đang thi đấu rất cở mở, tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn.

7'

Faurand-Tournaire Aymeric bị phạm lỗi ở cánh phải theo hướng tấn công, Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt. Bóng được treo vào vòng cấm Bắc Ninh, nhưng hàng thủ đội khách một lần nữa hóa giải dễ dàng.

6'

Không thành công! Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt trực tiếp, Văn Quyết treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Bắc Ninh dễ dàng hóa giải.

4'

Bắc Ninh khai thác cánh trái và được đền đáp bằng một quả đá phạt sau pha phạm lỗi với Fisher David. Đường bóng treo vào vòng cấm tạo ra cơ hội rõ rệt, nhưng Brenner Marlos không giữ được sự chính xác ở khâu hoàn tất, bóng đi chệch khung thành.

2'

Cả hai đội đều nhập cuộc hứng khởi ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

19h15

Hiệp 1 bắt đầu.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Hà Nội FC - Bắc Ninh, vòng 3 V.League 2026/2027

Thời gian: 19h15 ngày 11/10/2026

Sân thi đấu: Sân Mỹ Đình

Đội hình ra sân của Hà Nội:

Đội hình ra sân của Bắc Ninh:

Vòng 3 V.League 2026/2027 tối nay 11/10 có cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và tân binh Bắc Ninh. Trận đấu bắt đầu lúc 19h15 trên sân Mỹ Đình. Chủ nhà đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải, còn đội khách mang theo niềm vui sau trận thắng lịch sử ở vòng trước.

Mùa giải mới của Hà Nội FC bắt đầu bằng hai thất bại, lần lượt trước CA TP.HCM và SLNA. Trận thua SLNA ở vòng 2 diễn ra ngay trên sân Hàng Đẫy, khiến người hâm mộ đội bóng Thủ đô thất vọng.

Hai vòng đấu trắng tay đặt HLV Harry Kewell và các học trò vào thế phải cải thiện thành tích ngay. Thêm một trận không thắng, Hà Nội FC sẽ khó khăn hơn trong cuộc đua vô địch, và sức ép lên ban huấn luyện cũng lớn dần.

Với Hùng Dũng cùng đồng đội, 3 điểm tối nay không chỉ để nhích lên trên bảng xếp hạng mà còn để lấy lại sự tự tin. Muốn giữ tham vọng cạnh tranh danh hiệu, họ không thể tiếp tục đánh rơi điểm.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh vừa đánh bại CA TP.HCM 1-0 ở vòng 2, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự V.League. Niềm vui này tiếp thêm tự tin cho đội bóng vùng Kinh Bắc trước chuyến làm khách thủ đô.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Bắc Ninh nhiều khả năng chọn lối phòng ngự phản công, chờ sai lầm của đối thủ để tìm bàn thắng.

Hai trận đầu mùa cho thấy hàng thủ của Hà Nội FC còn nhiều sơ hở, nhất là khi đối phương phản công. Hàng công chưa tạo được nhiều tình huống đột biến và thường xử lý thiếu hiệu quả ở những pha bóng quyết định.

Trận đấu với Bắc Ninh là dịp để thầy trò Harry Kewell khắc phục những điểm yếu ấy. Họ cần tổ chức lối chơi tốt hơn, giữ sự tập trung và tận dụng cơ hội. Trước một đối thủ đang hưng phấn sau chiến thắng lịch sử, chủ nhà không được phép chủ quan.