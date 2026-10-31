Hà Nội FC tặng bánh sinh nhật bầu Hiển sau trận thắng Ninh Bình

Sau khi bị Ninh Bình dẫn trước 1-0, Hà Nội FC thi đấu đầy nỗ lực, ghi 2 bàn thắng, tạo nên cuộc lội ngược dòng nhiều cảm xúc.

Ba điểm quý giá giúp đội bóng Thủ đô cải thiện thứ hạng, trở lại với cuộc đua vô địch V-League.

Tiền đạo Văn Quyết chia sẻ: "Tôi tự hào về các đồng đội. Ninh Bình mạnh, có bàn dẫn trước, nhưng chúng tôi vượt qua khó khăn để giành chiến thắng. Chúng tôi nhận chỉ đạo của HLV, bảo ban lẫn nhau trên sân, rằng dù ai cũng muốn cống hiến, cũng phải tôn trọng quyết định của ban huấn luyện. Mọi người đều đã thấy, khi có bàn thắng, cả đội lao ra ăn mừng".

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, bầu Hiển xuống sân chúc mừng toàn đội.

Ông bầu nổi tiếng có tình yêu với bóng đá tiến tới khu vực các CĐV đội bóng áo tím.

Văn Quyết thay mặt tập thể Hà Nội FC tặng bánh sinh nhật tới bầu Hiển.

Món quà càng trở nên ý nghĩa trong ngày Hà Nội FC giành trọn 3 điểm.

"Chiến thắng này không chỉ dành cho chúng tôi mà còn là ban huấn luyện, cho khán giả", Văn Quyết khẳng định.

Bầu Hiển ăn mừng chiến thắng cùng các CĐV.

Bầu Hiển rất vui khi Hà Nội FC giành những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ cạnh tranh ngôi vôi địch như CAHN, Ninh Bình.

Đội bóng Thủ đô đầy tự tin hướng về những mục tiêu tiếp theo.

Ảnh: Giang Nguyễn, Hà Nội FC

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