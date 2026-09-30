Hà Nội FC tái hợp với ngoại binh Adriel Silva

Adriel Silva từng thi đấu tại Brazil, Nhật Bản và Áo trước khi sang Việt Nam đầu quân cho Hà Nội FC.

Trước đó, Adriel Silva từng khoác áo Hà Nội FC ở mùa giải 2025/2026 và có màn thể hiện khá tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, mùa giải kết thúc đôi bên đã nói lời chia tay.

Động thái của Hà Nội FC không gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bởi đội bóng đang tổn thất nhân sự, nhất là hàng phòng ngự khi cả 2 trung vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Chung đang gặp chấn thương.

Theo quy định, các CLB dự V-League 2026/27 vẫn còn hạn tới 15 giờ 00 ngày 8-10-2026 để có thể hoàn tất thủ tục thay thế, bổ sung cầu thủ trong giai đoạn đầu mùa giải.