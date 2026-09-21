Hà Nội FC rơi vào vòng xoáy bất ổn

Hà Nội FC chưa tìm thấy sự ổn định

Tối 20-9, Hà Nội FC bước vào trận đấu với SHB Đà Nẵng trong tâm thế không còn đường lùi. Hai thất bại liên tiếp trước Công an thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An tại V.League khiến đội bóng Thủ đô rất cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép.

Thế nhưng, 90 phút tại Hàng Đẫy một lần nữa mang lại thất vọng cho người hâm mộ. Cụ thể, Hà Nội FC bị dẫn trước ở phút thứ 19, sau đó gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp 1 và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để xác định đội giành vé đi tiếp. Trên chấm luân lưu, đội chủ nhà thua 3-4 khi thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá 2 cú sút, đưa SHB Đà Nẵng vào vòng tiếp theo.

Hà Nội FC để thua SHB Đà Nẵng ngay tại sân Hàng Đẫy. Ảnh: Ngọc Tú

Một trận đấu có thể được quyết định bởi loạt sút 11m định mệnh nhưng với Hà Nội FC, vấn đề không nằm ở những cú đá cuối cùng. Đội bóng Thủ đô có lợi thế sân nhà, có động lực rất lớn và có đủ thời gian để giải quyết trận đấu. Nhưng cuối cùng chỉ ghi được một bàn. Sau 2 vòng V.League, Hà Nội FC đã thủng lưới 7 bàn nên hàng thủ chưa thực sự trở thành điểm tựa, trong khi hàng công tiếp tục cho thấy sự thiếu sắc bén.

Ba trận đấu, ba vấn đề khác nhau, nhưng cùng dẫn đến một kết luận: Hà Nội FC chưa tìm thấy sự ổn định. Đó là điều đáng lo hơn cả những con số thất bại. Một đội bóng có thể thua bởi một khoảnh khắc. Nhưng khi thất bại xuất hiện liên tiếp, câu chuyện không còn nằm ở một cá nhân hay một tình huống mà là vấn đề của cả hệ thống.

HLV Harry Kewell đến Hà Nội FC với nhiệm vụ tạo ra diện mạo mới. Nhà cầm quân người Australia mang theo triết lý, cách tổ chức và những yêu cầu chiến thuật khác với những gì đội bóng Thủ đô từng vận hành. Nhưng bóng đá cần thời gian để một ý tưởng trở thành thói quen và vấn đề là Hà Nội FC không có quá nhiều thời gian. Đội bóng vẫn phải chiến thắng trong khi hệ thống mới chưa vận hành trơn tru. Khoảng cách giữa ý tưởng của huấn luyện viên và khả năng thực hiện của cầu thủ đang bộc lộ khá rõ. Trong trận thua Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC từng có thời điểm đánh mất cấu trúc đội hình sau khi nhận bàn thua. Các tuyến không duy trì được cự ly cần thiết, khả năng chuyển trạng thái thiếu hiệu quả và hàng thủ liên tục phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

Trước SHB Đà Nẵng, những vấn đề ấy chưa được giải quyết triệt để. Hà Nội FC vẫn kiểm soát bóng, vẫn cố gắng triển khai tấn công, nhưng khả năng tạo ra sức ép đủ lớn và duy trì sức ép ấy trong thời gian dài chưa rõ ràng. Khi đối phương lùi sâu, đội bóng Thủ đô thiếu những phương án đủ sắc để phá vỡ thế trận. Rõ ràng đây là bài toán không dễ với HLVHarry Kewell.

Nếu phải chỉ ra vấn đề nổi bật nhất sau những trận đấu đầu mùa, đó là khả năng phòng ngự. 7 bàn thua sau 2 vòng V.League và Cup Quốc gia là con số quá lớn đối với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu. Đặc biệt, thất bại 1-4 trước Sông Lam Nghệ An tại Hàng Đẫy cho thấy những khoảng trống không chỉ xuất hiện ở một vị trí mà có tính hệ thống.

Theo nhận định của các chuyên gia, hàng thủ không thể đứng độc lập với hàng tiền vệ. Khi tuyến giữa không kiểm soát được khu vực trung tâm, hàng phòng ngự sẽ chịu sức ép lớn. Khi đội hình dâng cao nhưng khả năng chống phản công không tốt, khoảng trống phía sau trở thành điểm yếu để đối phương khai thác và đ là những gì Hà Nội FC cần khắc phục.

Trong khi đó, hàng công cũng chưa mang lại sự yên tâm, đội bóng Thủ đô có những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến, nhưng sự kết nối giữa các vị trí chưa đạt mức cần thiết. Những pha tấn công nhiều thời điểm thiếu tốc độ và tính bất ngờ.

Cần một cú hích

Thất bại trước SHB Đà Nẵng không đơn thuần là câu chuyện may rủi trên chấm luân lưu dù thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Nhưng Hà Nội FC đã có 90 phút để tránh phải bước vào loạt đấu súng nhưng không làm được.Sau 4 mùa giải trắng tay, mục tiêu của Hà Nội FC là cạnh tranh ở nhóm đầu, giành ít nhất 1 danh hiệu. Tuy nhiên, trận thua trước SHB Đà Nẵng ở Cúp Quốc gia khiến đội bóng Thủ đô “đá bay” danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới.

Hà Nội FC rơi vào vòng xoáy bất ổn. Ảnh: Ngọc Tú

Điều quan trọng hơn là thất bại này nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 3. Hai thất bại tại V.League và một lần bị loại ở Cúp Quốc gia đang tạo ra sức ép không nhỏ lên thầy trò Harry Kewell.

Dù một đội bóng không thể được đánh giá chỉ qua vài trận đầu mùa. Nhưng những trận đấu đầu tiên luôn cho thấy những vấn đề cần giải quyết. Với Hà Nội FC, những vấn đề ấy đã xuất hiện khá rõ. Hàng thủ phải chắc chắn, hàng công phải sắc hơn. Tuyến giữa phải kiểm soát trận đấu tốt hơn. Và quan trọng nhất, hệ thống của HLV Harry Kewell cần sớm tạo ra sự nhất quán.

Đội bóng Thủ đô không cần một cuộc cách mạng mà phải hướng đến một chiến thắng có thể giúp giải tỏa tâm lý và màn trình diễn chắc chắn có thể khôi phục niềm tin. Nhưng để làm được điều đó, Hà Nội FC phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất trong lối chơi như giữ cự ly đội hình, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội.

Ba trận đầu mùa là lời cảnh báo, nếu có thể sử sai sớm thì đó chỉ là một cú vấp. Còn nếu không, những dấu hiệu bất ổn hôm nay có thể trở thành áp lực lớn hơn trong chặng đường phía trước.