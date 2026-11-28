Hà Nội FC bước vào trận đấu với tinh thần tích cực sau chiến thắng 3-1 trước TP. Đồng Nai ở vòng đấu gần nhất. Sau 8 vòng, đội bóng Thủ đô giành được 12 điểm, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ở phía đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có tinh thần tốt khi vừa giành chiến thắng 2-1 trước Công an TP.HCM. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật đang có 14 điểm sau 8 vòng đấu, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và đang hơn Hà Nội FC 2 điểm.

Hà Nội FC từng để thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân khách cũng tại vòng 9 V.League 2025/26. Ảnh: VPF

Trên hàng công, Daniel Passira là cái tên đáng chú ý của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi đã ghi 6 bàn thắng tại V.League mùa này. Bên cạnh đó, Luiz Antonio giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa và tổ chức các đợt tấn công. Đây là những nhân tố mà hàng phòng ngự Hà Nội FC cần đặc biệt chú ý.

Về lực lượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có đầy đủ những lựa chọn nhân sự tốt nhất với mục tiêu giành điểm ở thủ đô. Trong khi đó, ở buổi tập trước trận đấu vào ngày 27/11, các cầu thủ Hà Nội FC vẫn có mặt đầy đủ và trong trạng thái sẵn sàng ra sân thi đấu.

Xét về lịch sử đối đầu, Hà Nội FC đang chiếm ưu thế khi giành 7 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ thua 1 lần trong 15 lần chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù vậy, 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra khá cân bằng, với mỗi bên có 1 chiến thắng và 3 trận hòa.

Cuộc chạm trán tại Hàng Đẫy vì thế mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Hà Nội FC cần tận dụng lợi thế sân nhà để thu hẹp khoảng cách điểm số với top 3, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ hội tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm đầu bảng.

Đội hình dự kiến

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Công Nhật, Adriel, Yuval Sade, Nguyễn Anh Tiệp, Kevin Felida, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Aymeric Faurand-Tournaire, Andrew Jung.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng, Vương Văn Huy, Vũ Viết Triều, Helerson, Bùi Duy Thường, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Văn Bửu, Luiz Antonio, Ngô Văn Lương, Charles Atshimene, Daniel Passira.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 9 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ của Hà Nội FC

Phong độ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thành tích đối đầu giữa hai đội