Hà Nội FC gieo sầu cho CAHN ở vòng 4 V.League 2026-2027

Trận derby Thủ đô giữa CAHN và Hà Nội FC thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi hai đội gặp nhau tại vòng 4 V.League 2026-2027 trên sân Hàng Đẫy.

Cả hai đội bước vào trận đấu với quyết tâm giành kết quả thuận lợi. CAHN hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp, trong khi Hà Nội FC cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Đội khách sớm tổ chức những pha lên bóng hướng về khung thành CAHN.

Các tình huống dứt điểm đầu trận cho thấy Hà Nội FC không lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động.

Phút thứ 19, từ quả phạt góc của Hà Nội FC, hậu vệ Xuân Mạnh chớp thời cơ dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip. Bàn thắng giúp đội khách vượt lên dẫn trước trong trận derby Thủ đô.

Bàn mở tỷ số của Xuân Mạnh mang ý nghĩa quan trọng với Hà Nội FC trong bối cảnh đội bóng đang tìm kiếm sự ổn định ở mùa giải 2026-2027.

Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ CAHN nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà tăng cường sức ép lên phần sân đối phương nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hà Nội FC.

Bước vào hiệp 2, Đình Bắc được đưa vào sân hướng tới tăng cường sức mạnh cho hàng công của CAHN.

Đình Bắc có mặt trên sân và nhanh chóng tạo khác biệt. Phút thứ 46, tiền đạo này kiến tạo để Leo Artur dứt điểm thành công, đưa CAHN trở lại thế cân bằng 1-1.

Bàn thắng ngay đầu hiệp 2 giúp CAHN giải tỏa sức ép và thắp lên hy vọng lật ngược tình thế.

Tuy nhiên, niềm vui của CAHN chưa kéo dài lâu. Phút thứ 49, từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm để Văn Tùng dứt điểm cận thành, giúp Hà Nội FC tái lập lợi thế dẫn.

Bàn thắng của Văn Tùng đẩy nhịp độ trận derby lên cao. Hà Nội FC cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, trong khi CAHN một lần nữa phải tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

CAHN tiếp tục gia tăng sức ép, tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Hà Nội FC duy trì sự tập trung trong phòng ngự, đồng thời chờ cơ hội phản công.

Những phút cuối cùng, CAHN đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra sự bất ngờ về khung thành của thủ môn Văn Chuẩn.

Khép lại trận đấu, Hà Nội FC có chiến thắng 2-1 trước CAHN ngay tại sân Hàng Đẫy.