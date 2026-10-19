Hà Nội FC đánh bại đương kim vô địch Công an Hà Nội trong trận derby Thủ đô

Các cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng. Ảnh: VPF

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Hà Nội FC là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 18. Từ tình huống phạt góc, Xuân Mạnh nhanh chóng chớp thời cơ trong vòng cấm, dứt điểm cận thành chính xác, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng giúp Hà Nội FC thi đấu tự tin hơn. Phút 21, Văn Tùng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Ngay sau đó, Hùng Dũng tiếp tục uy hiếp khung thành CAHN, song không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, CAHN nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Hà Nội FC vẫn duy trì được sự tập trung, khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tạo ra những tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Hà Nội FC.

Đình Bắc góp công vào bàn thắng duy nhất của CLB Công an Hà Nội. Ảnh: VPF

Bước sang hiệp hai, CAHN nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Chỉ khoảng 40 giây sau khi bóng lăn trở lại, Đình Bắc có pha xử lý kỹ thuật vượt qua Thành Chung trước khi chuyền thuận lợi để Leo Artur dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Chuẩn, san bằng tỷ số 1-1.

Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 49, từ một tình huống ném biên, Sade đưa bóng vào thuận lợi để Văn Tùng dứt điểm chính xác, giúp Hà Nội FC tái lập lợi thế dẫn bàn 2-1.

Bị dẫn trước lần thứ hai, CAHN gia tăng sức ép trong phần còn lại của trận đấu. Phút 64, Văn Đô thực hiện cú đá phạt nguy hiểm nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Văn Chuẩn. Những phút cuối, Leo Artur tiếp tục có cơ hội ở các phút 81 và 87, song đều không thể đưa bóng đi trúng đích.

Hà Nội FC thi đấu kiên cường bảo vệ chiến thắng. Ảnh: VPF

Trước sức ép liên tục từ đối thủ, Hà Nội FC vẫn giữ được sự tập trung, bảo vệ thành công lợi thế mong manh đến hết trận. Chiến thắng 2-1 không chỉ mang lại 3 điểm quan trọng cho đội bóng áo tím mà còn khẳng định quyết tâm cạnh tranh ở mùa giải mới.

Ở các trận đấu khác diễn ra cùng ngày, CLB Bắc Ninh hòa Đồng Nai City với tỷ số 0-0. Trong khi đó, CLB Ninh Bình giành chiến thắng 4-3 trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu có tới 7 bàn thắng.