Hà Nội FC chiêu mộ tuyển thủ Curacao

Trang chủ Hà Nội FC giới thiệu Kevin Felida.

Kevin Felida (1999) mang hai quốc tịch Curacao và Hà Lan, xuất thân từ lò đào tạo Den Bosch, ra mắt đội một năm 2018 trước khi chuyển sang RKC Waalwijk năm 2022 và trở lại Den Bosch vào tháng 7-2025.

Sở hữu chiều cao 1m74, thuận chân phải, Felida thi đấu tốt nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm. Ở tuổi 26, Felida đang được chuyên trang Transfermarkt định giá 400.000 Euro, đã có 17 lần ra sân kể từ năm 2021, ghi 1 bàn thắng và ghi tên vào danh sách 26 cầu thủ Curacao tham dự World Cup 2026.