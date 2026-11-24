Đại lộ Hữu Hồng dài 44,3 km, đi qua 9 xã, phường

Theo phương án vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Xây dựng thẩm định.

Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà (xã Ô Diên), điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân), tổng chiều dài khoảng 44,3 km. Hướng tuyến đi qua địa phận 9 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Đây là đường trục chính đô thị, được xây dựng mới trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo đê Hữu Hồng.

Hà Nội duyệt quy hoạch hai đại lộ ven sông Hồng dài gần 80 km.

Về quy mô, tuyến chính được bố trí 6 làn xe cơ giới cùng hệ thống đường gom tối đa 4 làn xe. Bề rộng mặt cắt ngang thay đổi tùy theo khoảng cách với đê Hữu Hồng và điều kiện địa hình.

Cụ thể, các đoạn đi sát đê Hữu Hồng có mặt cắt ngang điển hình rộng 54 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông. Những đoạn đi xa đê được mở rộng lên 73,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 tuyến đường gom.

Đáng chú ý, đoạn đi qua khu vực cầu Long Biên được thiết kế dạng bán hầm với mặt cắt ngang rộng 66 m, bố trí 6 làn xe cơ giới trong hầm và 4 làn xe trên đường gom bên ngoài.

Về tổ chức giao thông, dọc tuyến bố trí 8 nút giao liên thông khác mức kết nối với các cầu Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Chương Dương, Thanh Trì, Ngọc Hồi và Mễ Sở.

Trong khi đó, các cầu Thăng Long, Long Biên, Trần Hưng Đạo và Vĩnh Tuy không kết nối trực tiếp với trục đại lộ này. Chỉ giới đường đỏ và phương án thiết kế chi tiết tại các nút giao chính sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án tuyến đã được phê duyệt.

Liên danh này đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với phương án tuyến.

Đại lộ Tả Hồng dài 35,04 km, có đoạn bán hầm qua khu vực cầu Long Biên

Trước đó, theo Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 20/11/2026, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng, đoạn từ khu vực cầu Hồng Hà đến xã Bát Tràng.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 35,04 km, đi qua địa phận 8 xã, phường gồm: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo phương án được duyệt, đây là tuyến đường trục chính đô thị, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và hệ thống đường gom tối đa 4 làn xe. Mặt cắt ngang được thiết kế khác nhau tùy theo từng đoạn tuyến và điều kiện hiện trạng.

Tại các đoạn đi sát đê Tả Hồng, mặt cắt ngang rộng 54 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông. Các đoạn đi xa đê có mặt cắt ngang rộng 73,5 m, gồm 6 làn xe trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Một số khu vực được điều chỉnh mặt cắt ngang nhằm phù hợp với địa hình và hạn chế ảnh hưởng đến công trình hiện hữu. Trong đó, đoạn tuyến cầu vượt qua sông Đuống có mặt cắt ngang rộng 56 m.

Đoạn từ tuyến đường chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp mặt cắt ngang còn 49,5 m nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Đáng chú ý, đoạn đi qua khu vực cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế dạng bán hầm, có bề rộng mặt cắt ngang 55,5 m. Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng có mặt cắt ngang rộng 44,5 m, gồm 6 làn xe trên tuyến chính và 2 làn đường gom phía bên tả sông Hồng nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Về tổ chức giao thông, phương án xác định 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Các nút giao này sẽ tiếp tục được nghiên cứu chi tiết trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

Liên danh Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát cũng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án tuyến, tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Tổng chiều dài hai tuyến đại lộ đạt gần 80 km

Như vậy, với việc phê duyệt phương án tuyến 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 44,3 km, cùng tuyến Tả Hồng dài 35,04 km đã được phê duyệt trước đó, tổng chiều dài hai tuyến đại lộ cảnh quan ven sông Hồng đạt khoảng 79,34 km.

Hai tuyến được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính, kết hợp hệ thống đường gom, đồng thời bố trí các nút giao liên thông khác mức nhằm tăng cường kết nối với hệ thống cầu qua sông Hồng và các khu vực đô thị hai bên bờ.

Việc phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 là cơ sở để tiếp tục triển khai các bước nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện thiết kế và các thủ tục liên quan theo quy định.