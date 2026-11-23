Quy mô mặt cắt ngang rộng tới 73,5m

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dài khoảng 35,04km, đi qua 8 xã, phường. Theo quy hoạch, tuyến đường có 6 làn xe cơ giới trên đường chính, kết hợp hệ thống đường gom hai bên.

Một phần phối cảnh đại lộ cảnh quan sông Hồng do nhà đầu tư đề xuất.

Theo Quyết định số 6380 của UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 11/2026, được Sở Xây dựng thẩm định.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 35,04km, đi qua địa bàn các xã, phường gồm: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Điểm đầu tuyến tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc địa phận xã Mê Linh; điểm cuối tại vị trí tuyến hết địa phận TP Hà Nội, thuộc địa phận xã Bát Tràng.

Về hướng tuyến, công trình phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) đã được phê duyệt.

Đây là đường trục chính đô thị, bao gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới và phần đường gom 4 làn xe.

Theo phương án được phê duyệt, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường được thiết kế linh hoạt theo từng đoạn, căn cứ khoảng cách với đê Tả Hồng và điều kiện địa hình thực tế.

Cụ thể, đối với các đoạn tuyến đi sát đê Tả Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 54m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông.

Đối với các đoạn tuyến đi xa đê Tả Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 73,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Tại một số vị trí có điều kiện địa hình đặc thù, phương án quy hoạch đưa ra các mặt cắt riêng. Trong đó, đoạn tuyến cầu vượt qua sông Đuống có mặt cắt ngang cầu điển hình rộng 56m. Đoạn từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp còn 49,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp nhằm không ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Đoạn đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm, mặt cắt ngang điển hình rộng 55,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng có mặt cắt ngang rộng 44,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính; tận dụng đường mặt đê Bát Tràng và đường hiện trạng chân đê phía bên trong đê làm đường gom nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Về tổ chức giao thông, tuyến có 8 nút giao thông chính liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại là nút giao bằng, được xác định sơ bộ trên cơ sở mạng lưới đường theo quy hoạch được duyệt.

Rà soát chỉ giới đường đỏ, công khai phương án quy hoạch

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ các nút giao chính dọc tuyến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan kiểm soát, bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều theo quy định.

UBND các phường, xã Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng được giao tổ chức quản lý quy hoạch, kiến trúc; thực hiện cấp phép xây dựng đối với các công trình dọc tuyến theo thẩm quyền; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch.

Đáng chú ý, UBND Thành phố giao liên danh Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung thuyết minh và kết quả tính toán xác định bề rộng, quy mô mặt cắt ngang, số làn xe cùng các yếu tố kỹ thuật khác của tuyến đường trong hồ sơ phương án.

Liên danh này cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua và các đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân được biết; đồng thời báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp.

Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư, chỉ giới đường đỏ tuyến đường và các nút giao tiếp tục được rà soát. Trường hợp cần thay đổi, điều chỉnh phải lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

UBND Thành phố cũng lưu ý thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường của từng đoạn tuyến và phạm vi các nút giao trong hồ sơ hiện mới mang tính sơ bộ, sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.