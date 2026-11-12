Hà Nội duyệt khu đô thị 465ha, vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án do liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện, gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos.

Bắc Thăng Long Urban City.

Dự án có tổng diện tích khoảng 465,45ha, trong đó diện tích nghiên cứu thực hiện khoảng 375,36ha. Phần diện tích còn lại khoảng 90,09ha gồm đường Võ Văn Kiệt (Vành đai 3), tỉnh lộ 23 và mặt nước sông Thiếp, không thuộc phạm vi đầu tư.

Với tổng mức đầu tư dự kiến 99.788 tỷ đồng, Bắc Thăng Long Urban City được quy hoạch với quy mô dân số khoảng 97.492 người. Dự án phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ, cùng hệ thống công trình công cộng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn khu dự kiến hơn 5,5 triệu m2. Trong cơ cấu này, nhà ở xã hội chiếm khoảng 21,83%, nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ chiếm 40,17%, còn nhà ở thương mại chiếm khoảng 38%.

Đáng chú ý, dự án dành khoảng 43ha đất để bố trí nhà ở liền kề tái định cư, 15,06ha xây dựng nhà ở xã hội và 4,33ha xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ. Liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm quỹ đất nhà ở xã hội không thấp hơn 20% tổng diện tích đất ở theo quy định.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2032, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TP Hà Nội yêu cầu liên danh nhà đầu tư phải bảo đảm đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực tái định cư.

Đồng thời, nhà đầu tư phải hoàn thiện các công trình thiết yếu như trường học, chợ, cơ sở y tế và thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Việc triển khai dự án cũng phải gắn với phương án bảo đảm sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng, không để phát sinh tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần hình thành khu đô thị đa chức năng, bổ sung nguồn cung nhà ở và phát triển hệ thống hạ tầng đô thị tại khu vực phía Bắc Hà Nội.