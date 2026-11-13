Hà Nội duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng tỷ lệ 1/5000

Tổ chức không gian hai bờ thành trục xanh, văn hóa, kinh tế

Theo định hướng mới, sông Hồng được xác định là trục không gian chiến lược, đồng thời là trục xanh trung tâm, không gian văn hóa, đổi mới sáng tạo, kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị của Thủ đô. Hai bờ sông sẽ được kết nối thành một cấu trúc thống nhất, phát huy giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.

Quy hoạch đô thị sông Hồng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển. Ảnh: P. Hùng

Quy hoạch đặt ba yêu cầu xuyên suốt là An toàn - Sinh thái - Giao thông. Việc tổ chức không gian đô thị, sử dụng bãi sông và bố trí công trình, hạ tầng phải được kiểm chứng bằng mô hình thủy văn, thủy lực, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, đê điều và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với phát triển đô thị, quy hoạch yêu cầu bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống và hệ sinh thái sông; gắn chỉnh trang, tái thiết khu dân cư ngoài đê với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội. Hệ thống giao thông cũng được tổ chức theo hướng kết nối đường bộ, giao thông công cộng, đường thủy và đường sắt đô thị, từng bước hoàn thiện mạng lưới cầu vượt sông.

Phát triển đô thị theo lớp, kiểm soát chặt an toàn thoát lũ

Một điểm đáng chú ý của quy hoạch là tổ chức không gian ven sông theo cấu trúc phân lớp, thấp dần về phía sông. Khu vực sát bờ dành cho mặt nước, vùng ngập; tiếp đến là các khu bán ngập, công viên, cây xanh, quảng trường. Những khu vực ít ngập bố trí dịch vụ du lịch và công trình thấp tầng; khu vực sát đê định hướng các chức năng hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở, y tế và giáo dục.

Đối với các khu dân cư ngoài đê, thành phố không áp dụng một phương án chung mà phân loại theo điều kiện thực tế. Ba nhóm được xác định gồm khu vực được giữ lại để cải tạo, chỉnh trang có điều kiện; khu vực phải di dời một phần do yêu cầu phòng, chống lũ hoặc bảo đảm hạ tầng thiết yếu; và khu vực tái thiết đô thị. Việc phân loại căn cứ vào an toàn thoát lũ, hạ tầng, giao thông, giá trị di tích, lịch sử, văn hóa, làng nghề và khả năng duy trì cấu trúc làng.

Không gian toàn tuyến được chia thành 3 đoạn với định hướng khác nhau. Đoạn D1 từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long ưu tiên sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, làng xóm, thể thao và các khu đô thị mới mật độ thấp. Đoạn D2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì phát triển không gian hỗn hợp, đa chức năng, tập trung văn hóa - nghệ thuật, thương mại, tài chính, du lịch, đổi mới sáng tạo và các khu đô thị mới. Đoạn D3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở tập trung công viên đô thị, công viên chuyên đề, nghỉ dưỡng sinh thái và các chức năng gắn với cảng, bến thủy nội địa.

Ưu tiên trục đại lộ, công viên và tái định cư

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội ưu tiên triển khai Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; công viên công cộng tại phường Phú Thượng, công viên bãi sông phường Hồng Hà; khu “Phòng khách đô thị”; các khu tái định cư tại phường Lĩnh Nam, Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Việc triển khai các dự án phải gắn chặt với yêu cầu bảo đảm thoát lũ và an toàn đê điều. Đối với từng dự án thành phần, chủ đầu tư phải thực hiện tính toán thủy văn, thủy lực và đánh giá tác động cụ thể. Nếu kết quả cho thấy không bảo đảm yêu cầu phòng, chống lũ, cơ quan chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh quy hoạch.

Quyết định cũng phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành và địa phương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang bảo vệ đê, đất bãi sông, bảo tồn di sản và tổ chức thực hiện quy hoạch. Quy hoạch sau khi được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, triển khai các dự án đầu tư xây dựng và quản lý đất đai, xây dựng theo quy hoạch. Quyết định 6075/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/2/2022.