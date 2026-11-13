Hà Nội duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng quy mô hơn 11.400 ha

Theo Quyết định số 6075/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành ngày 3/11, khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 11.418,96 ha, thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1045/QĐ-UBND ban hành ngày 25/2/2022.

Quy hoạch đô thị sông Hồng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển. Ảnh: Phạm Hưng

Ranh giới quy hoạch ở phía Bắc cơ bản lấy đến đê tả ngạn sông Hồng, phía Nam lấy đến đê hữu ngạn. Đồ án cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, xác định sông Hồng là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, không gian văn hóa, đổi mới sáng tạo, thương mại - dịch vụ và đô thị biểu trưng cho hình ảnh "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo".

Quy hoạch ưu tiên 3 định hướng cốt lõi: An toàn - Sinh thái - Giao thông. Mọi giải pháp phát triển không gian, sử dụng bãi sông và bố trí công trình bắt buộc phải được kiểm chứng bằng mô hình thủy văn, thủy lực nhằm bảo đảm an toàn phòng chống lũ, bảo vệ đê điều và thích ứng biến đổi khí hậu.

Dân số toàn khu vực được dự báo trong ngưỡng 800.000 đến 1,2 triệu người, làm cơ sở tính toán quỹ đất và sức chịu tải của hạ tầng. Thành phố nhấn mạnh quy mô dân số cụ thể sẽ tùy thuộc vào khả năng đáp ứng an toàn thoát lũ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu quá trình triển khai cho thấy tính toán thủy lực không bảo đảm thoát lũ, đồ án sẽ được xem xét điều chỉnh.

Không gian phân lớp thấp dần ra mép sông

Theo đồ án, không gian đô thị ven sông Hồng được tổ chức theo cấu trúc phân lớp thấp dần về phía mép nước. Cụ thể: Lớp sát bờ sông dành cho các khu vực ngập nước; Khu bán ngập bố trí công viên cây xanh, quảng trường; Khu ít ngập bố trí dịch vụ du lịch, công trình thấp tầng có thể tháo lắp; Lớp sát chân đê phát triển các khu chức năng hỗn hợp, dịch vụ thương mại, văn phòng, nhà ở, y tế và giáo dục.

Giao thông được quy hoạch theo dạng tuyến tính với trục dọc xuyên suốt và mạng lưới đan xen dạng xương cá. Các cầu vượt sông đóng vai trò là trục ngang chính liên kết trung tâm đô thị hai bờ.

Đối với các khu dân cư lâu đời và làng nghề hiện hữu ngoài đê, Hà Nội áp dụng nguyên tắc phân loại theo điều kiện thực tế thay vì giải tỏa toàn bộ. Các khu vực được chia làm ba nhóm: giữ lại cải tạo, chỉnh trang có điều kiện; di dời một phần do yêu cầu phòng chống lũ hoặc hạ tầng thiết yếu (PCCC, môi trường); và tái thiết đô thị.

Thành phố ưu tiên bảo tồn vùng lõi các làng cổ, giữ gìn di tích lịch sử và nghề truyền thống. Các khu tái định cư tập trung sẽ được nghiên cứu tại Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề và Bát Tràng.

Toàn bộ dải không gian ven sông dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở được phân chia thành 3 phân đoạn với tính chất khác nhau:

Đoạn D1 (cầu Hồng Hà - cầu Thăng Long): Tập trung phát triển không gian cảnh quan sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, thể thao, nghiên cứu trải nghiệm và đô thị mật độ thấp. Các công trình cao tầng tạo điểm nhấn được bố trí tại khu vực Chu Phan - Tráng Việt và quanh cầu Thượng Cát gắn với cảng và depot đường sắt.

Đoạn D2 (cầu Thăng Long - cầu Thanh Trì): Khu vực hỗn hợp đa chức năng trọng điểm. Phía bờ hữu hình thành không gian "Phòng khách đô thị" với hệ thống công viên kết hợp tái thiết dân cư và công trình điểm nhấn văn hóa. Phía bờ tả phát triển đô thị hiện đại, công viên bãi giữa sông và dự kiến bố trí tháp điểm nhấn kết nối trục Hồ Tây - Cổ Loa.

Đoạn D3 (cầu Thanh Trì - cầu Mễ Sở): Định hướng phát triển công viên chuyên đề, nghỉ dưỡng sinh thái, cảng hàng hóa, cảng hành khách và bến thủy nội địa phục vụ du lịch.

Ưu tiên làm đại lộ và công viên đợt đầu

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội sẽ dồn lực triển khai các dự án hạ tầng khung và không gian công cộng then chốt, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên bãi sông phường Hồng Hà; khu "Phòng khách đô thị"; các khu tái định cư tại phường Lĩnh Nam, phường Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại và xây dựng các khu chức năng đô thị mới.

Thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra hồ sơ bản vẽ và cập nhật đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định an toàn thoát lũ, rà soát diện tích bãi sông để báo cáo bộ ngành cập nhật quy chuẩn. UBND các xã, phường có trách nhiệm quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, tuyệt đối không để phát sinh lấn chiếm bãi sông trước khi dự án được triển khai.