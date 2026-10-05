Hà Nội duyệt chuyển đổi gần 1 ha 'đất vàng' Chùa Bộc làm chung cư, văn phòng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Tổng công ty 36 thuộc Bộ Quốc phòng chuyển đổi mục đích sử dụng gần 1 ha đất tại số 6-8 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên. Vị trí khu đất này nằm đắc địa giữa hai trục vành đai 1 và vành đai 2 của Thủ đô, hiện do đơn vị này trực tiếp quản lý và khai thác.

Theo kế hoạch tại báo cáo thường niên của Tổng công ty 36, dự án trọng điểm này có tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành tiến độ triển khai vào quý IV/2029. (Ảnh AI minh họa)

Theo phương án phê duyệt, phần lớn diện tích khoảng hơn 0,68 ha sẽ được dành để xây dựng khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với hình thức thu tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, gần 0,3 ha được bố trí riêng cho hạng mục văn phòng, khách sạn và khu thương mại dịch vụ theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm với thời hạn 50 năm.

Diện tích nhỏ còn lại hơn 42 m2 nằm trong chỉ giới đường đỏ sẽ được nhà đầu tư trực tiếp xây dựng giao thông rồi bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý sau khi hoàn thành.

Theo báo cáo thường niên mới đây của Tổng công ty 36, dự án tại số 6-8 Chùa Bộc có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới khoảng 2.800 tỷ đồng, với tiến độ triển khai và hoàn thiện kéo dài đến quý IV/2029.

Tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng công trình 36 thành lập từ tháng 4/1996, Tổng công ty 36 qua các giai đoạn phát triển đã trở thành một trong những doanh nghiệp chủ lực của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực xây lắp và hạ tầng.

Đơn vị này từng ghi dấu ấn qua nhiều công trình trọng điểm và dự án bất động sản lớn tại Hà Nội như chung cư CT36 Tower Lê Trọng Tấn, chung cư Metropolitan, chung cư B6 Giảng Võ hay nhà ga T1 sân bay Nội Bài.

Việc sớm triển khai tổ hợp chung cư kết hợp thương mại tại "đất vàng" Chùa Bộc kỳ vọng sẽ tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở và không gian dịch vụ hiện đại cho khu vực nội đô trong thời gian tới.