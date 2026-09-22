Hà Nội duy trì tuyến đường 'Ba nhất' và xử lý điểm nóng
Sau thời gian triển khai mô hình Tuyến đường "Ba nhất”, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên trục Lê Duẩn - Giải Phóng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ô tô, xe hợp đồng, xe limousine, taxi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định vẫn xuất hiện tại một số khu vực, buộc lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-duy-tri-tuyen-duong-ba-nhat-va-xu-ly-diem-nong-418850.htm