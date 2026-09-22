Hà Nội duy trì tuyến đường 'Ba nhất' và xử lý điểm nóng

Ngày 22/9, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết bão Polo đã mạnh lên cấp 5 khi di chuyển ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, với sức gió duy trì tối đa khoảng 260 km/h. Tuy nhiên, dự báo bão vẫn ở ngoài khơi và chưa đổ bộ vào đất liền.