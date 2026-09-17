Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập.

Ngày 17/9, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 đến sáng nay (17/9) đã khiến đường Tố Hữu (Hà Nội) ngập trên diện rộng.

Vào khoảng 12h trưa cùng ngày, khi nước chưa kịp rút hết, những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến một đoạn đường Tố Hữu dài khoảng 200m bị ngập sâu từ 30-50cm.

Khu vực giao cắt với phố Lương Thế Vinh cũng xuất hiện nhiều điểm ngập rất sâu, nước bủa vây và phủ kín mặt đường.

Nhiều đoạn đường nước tràn lên cả vỉa hè, khiến giao thông qua khu vực này gần như tê liệt.

Các phương tiện di chuyển qua đây đa số đều lựa chọn quay đầu, lựa chọn tuyến đường khác.

Hàng loạt xe máy, xe ga cố gắng đi đoạn đường bị ngập sâu đến nửa bánh, nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường khiến người dân phải vất vả dắt bộ.

Công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã túc trực dọc tuyến đường để hướng dẫn phương tiện di chuyển và túc trực tại các cống thoát nước.

Lý giải về tình trạng ngập diện rộng kéo dài tại Hà Nội, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, tổng lượng mưa tích lũy trên địa bàn rất lớn, vượt mức 400mm, nhiều nơi trên 500mm. Cụ thể, báo cáo về tình hình thoát nước lúc 9h ngày 17/9 cho biết các nguyên nhân chính bao gồm: Đợt mưa diễn ra liên tục, kéo dài trên diện rộng từ ngày 14/9 đến nay.

Tổng lượng mưa tích lũy lớn trên 400mm, một số khu vực vượt 500mm làm hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì mực nước cao, khả năng trữ và điều tiết bị giảm.

Tại các khu vực phía tây và tây nam thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ, mực nước đang ở mức rất cao (tại trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,38m, tại cầu Hà Đông là 5,28m), làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy và làm giảm tốc độ hạ mực nước trên hệ thống.

Trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn và liên tục tăng, trong khi khả năng tiêu ra sông phụ thuộc vào mực nước nguồn nhận, dẫn đến một số điểm trũng, thấp cục bộ trong lưu vực rút nước chậm và còn xảy ra úng ngập.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập.