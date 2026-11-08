Hà Nội: Đường Tam Trinh hơn 3.500 tỷ đồng trước hạn thông xe

Dự án mở rộng đường Tam Trinh kết nối đường Vành đai 2 và đường Vành đai 3 phía Nam Thành phố Hà Nội dài khoảng 3,5km được khởi công lần đầu vào tháng 10/2016 nhưng trải qua nhiều năm đình trệ, đến ngày 6/8/2024 mới được tái khởi động.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, đóng vai trò kết nối khu vực phía Nam Hà Nội với hệ thống đường vành đai.

Theo kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành thảm mặt đường bê tông nhựa C19, thông tuyến kỹ thuật phía trái tuyến trước ngày 31/12/2026 và phấn đấu hoàn thiện dự án dự vào 30/6/2027.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh (tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) dài khoảng 3,5km trải qua nhiều năm trì trệ đã được tái khởi động vào tháng 8/2024. Tuyên đường được kỳ vọng hình thành trục giao thông đồng bộ ở phía Nam Hà Nội, tăng khả năng kết nối với Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần cải thiện năng lực giao thông khu vực (Ảnh chụp tháng 5/2026).

Theo ghi nhận, mặt bằng phục vụ dự án cơ bản được bàn giao từ tháng 5.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, không khí thi công trên công trường chưa thực sự sôi động, nhân công và máy móc xuất hiện khá thưa thớt tại nhiều vị trí.

Theo quan sát, hiện các đơn vị thi công tập trung triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, gồm đường điện trung thế, hạ thế, cáp viễn thông, đường ống cấp nước, thoát nước thải và họng nước phòng cháy, chữa cháy.

Song song với các hạng mục ngầm, nhiều đoạn trên tuyến đang được thi công vỉa hè.

Theo đó, một số khu vực đã hoàn thành phần nền, bắt đầu bước vào công đoạn lát gạch.

Nhiều đoạn đường bị đào xới, người dân phải men theo các ụ đất để vào nhà. Có nơi đất đắp cao khiến xe máy khó vượt qua, buộc người dân phải tìm lối đi khác.

Theo một số người dân xung quanh khu vực, dù mặt bằng đã bàn giao từ tháng 5 nhưng đến nay tiến độ thi công có phần chậm. Tuy nhiên, người dân cho rằng việc triển khai tuần tự các hạng mục sẽ giúp bảo đảm tính đồng bộ của công trình, tránh tình trạng mặt đường và vỉa hè vừa hoàn thiện lại phải đào lên để thi công hạ tầng kỹ thuật.

Người dân cho biết, bụi bẩn trong quá trình thi công khó tránh khỏi, qua đó chỉ mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có đường mới.

Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành thảm mặt đường bê tông nhựa C19, thông tuyến kỹ thuật phía trái tuyến trước ngày 31/12/2026. Phấn đấu hoàn thiện dự án dự vào 30/6/2027.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này được kỳ vọng hình thành trục giao thông đồng bộ ở phía Nam Hà Nội, tăng khả năng kết nối với Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần cải thiện năng lực giao thông khu vực.