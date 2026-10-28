Hà Nội: Đường nứt toác, sụt lún bất thường quanh công trường nhà cao tầng

Chiều 28/10, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn đường tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu, phường Việt Hưng, Hà Nội, được rào chắn sau khi xảy ra sụt lún. Khu vực hư hỏng nằm sát công trường xây dựng nhà cao tầng.

Khu vực ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu bị sụt lún (Ảnh: MXH).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, không chỉ vị trí xảy ra sự cố, mặt đường phố Nguyễn Minh Châu ở khu vực tiếp giáp công trường cũng có dấu hiệu nghiêng, lún. Một số đoạn đường xung quanh xuất hiện vết nứt, bề mặt gồ ghề, không còn bằng phẳng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khu vực sụt lún đã được quây bạt, rào chắn nhằm hạn chế người dân và phương tiện đi vào.

Theo thông tin trên biển công trình, đây là dự án xây dựng nhà cao tầng A2 - CT1 và A4 - CT3 thuộc Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

Đường vào phố Nguyễn Minh Châu đã được rào chắn nhằm hạn chế người dân và phương tiện đi vào.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Việt Hưng cho biết đã chuyển thông tin phản ánh đến Văn phòng UBND phường và bộ phận phụ trách hạ tầng đô thị để tiếp nhận, xử lý.

Đường lân cận từng xuất hiện sụt lún

Người dân sống trên phố Việt Hưng cho biết khoảng 2-3 tháng trước, sau khi công trường bắt đầu triển khai thi công, khu vực phố Việt Hưng và phố Đào Hinh cũng xuất hiện tình trạng sụt lún. Sau đó, phía chủ đầu tư đã đổ bê tông để khắc phục.

Đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội), mặt đường cũng xuất hiện nhiều vết nứt toác, sụt lún. Một số vết nứt được ghi nhận sâu khoảng 20-30 cm. Công nhân tại công trường đang bơm xi măng dạng lỏng vào các vị trí hư hỏng để khắc phục.

Việc sụt lún tiếp tục xuất hiện tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu, cùng những dấu hiệu bất thường trên mặt đường xung quanh, đặt ra yêu cầu kiểm tra toàn diện hiện trạng hạ tầng khu vực sát công trường.

Tình trạng sụt lún, nứt vỡ cũng xuất hiện trên đường Đào Hinh và phố Việt Hưng. Tại các đoạn đường, vỉa hè tiếp giáp công trường, nhiều vị trí bị nứt toác, bề mặt biến dạng, cho thấy dấu hiệu bất thường của hạ tầng khu vực.

Đến nay, nguyên nhân sự cố chưa được xác định. Các vị trí nứt, lún cần được kiểm tra, đánh giá để xác định phạm vi ảnh hưởng và mức độ an toàn, từ đó có phương án xử lý phù hợp, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến người dân.