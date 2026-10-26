Hà Nội: Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công trở lại sau 9 năm

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ khởi công ngày 29/12/2017, có tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Diện tích đất cần thu hồi hơn 168.000m2, liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức

Theo UBND phường Từ Liêm, khó khăn trong bồi thường, xác định nguồn gốc đất và bố trí tái định cư là những nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài

Đến cuối tháng 9/2026, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo tiến độ thành phố yêu cầu, tạo điều kiện để tiếp tục thi công

Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) dài khoảng 2,87km, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao Phạm Hùng, với mặt cắt ngang 5m

Theo ghi nhận, phần lớn đất đá, phế thải trong phạm vi dự án đã được thu dọn, tạo mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công

Hàng chục công nhân cùng máy xúc được huy động thi công hạng mục hào kỹ thuật đoạn tiếp giáp với đường Mỹ Đình

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu phường Từ Liêm tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9 để triển khai thi công đồng bộ, phấn đấu thông xe trước ngày 30/11/2026

Sau khi nhiều căn nhà trong phạm vi dự án được phá dỡ, khoảng trống dành cho tuyến đường dần hiện rõ giữa khu dân cư đông đúc

Sau nhiều năm đình trệ, dự án từng ảnh hưởng đến giao thông và môi trường khu vực. Việc thi công trở lại được kỳ vọng sớm cải thiện hạ tầng giao thông nơi đây