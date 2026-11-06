Hà Nội: Đường Lĩnh Nam ngổn ngang, bụi mù mịt, một số nhà dân nứt toác

Đường Lĩnh Nam có chiều dài khoảng 3,4km, được đầu tư nâng cấp, mở rộng từ nút giao Tam Trinh đến đê sông Hồng. Trong đó, đoạn từ ngã ba phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2km, thuộc hướng tuyến Vành đai 2,5. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.860 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tuyến đường được mở rộng với mặt cắt từ 22,5-40m, quy mô 4-6 làn xe, đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, tại đường Lĩnh Nam, nhiều đoạn đang được đào xới để thi công dự án mở rộng đường. Máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá tập kết dọc tuyến, trong khi nhiều vị trí xuất hiện hố đào sâu, mặt đường gồ ghề, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại một số đoạn, công nhân đang triển khai đào nền, lắp đặt hệ thống cống thoát nước và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Hoạt động thi công diễn ra trên diện rộng khiến mặt bằng dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp đáng kể. Các phương tiện khi đi qua phải giảm tốc độ, di chuyển chậm và luồn lách giữa những khu vực có rào chắn, đất đá ngổn ngang.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, công trường còn gây khó khăn cho việc ra vào nhà ở, cửa hàng của người dân hai bên đường. Nhiều vị trí bị đào sâu, lối đi cũ không còn, các hộ dân phải tìm cách xoay xở để duy trì sinh hoạt và kinh doanh.

Đáng chú ý, tại một số khu vực, người dân phải tự tạo lối đi tạm, tìm cách vượt qua những đoạn nền đất bị đào xới để ra vào nhà.

Những lối đi nhỏ hẹp, không bằng phẳng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với người già, trẻ nhỏ và người đi bộ.

Anh Nguyễn Văn Nam, người dân trú tại phường Vĩnh Hưng cho biết: “Trước đây đường còn bằng phẳng, nhưng từ khi đơn vị thi công đào cống, họ múc đất lên rồi để ngổn ngang tại đây, chưa hoàn trả mặt bằng nên rất nguy hiểm. Buổi sáng còn có mùi cống nước bốc lên rất khó chịu, việc đi lại cũng khó khăn. Bụi bay mù mịt, nhà cửa phủ trắng, đồ đạc trong nhà cũng bị bụi bám đầy”.

Tình trạng bụi bẩn cũng trở thành nỗi "ám ảnh" đối với người tham gia giao thông.

Vào những ngày thời tiết khô ráo, bụi từ hoạt động đào đắp và xe chở vật liệu cuốn lên mù mịt. Nhiều người dù đã đeo khẩu trang kín mặt vẫn phải dùng tay che chắn khi di chuyển qua công trường.

Chị Hải Minh, trú tại phường Hoàng Mai cho biết, mỗi lần đi qua tuyến đường này đều gặp những bất cập do quá trình thi công. Có đoạn bụi bay mù mịt, có đoạn nước tràn lênh láng mặt đường, tạo thành lớp bùn trơn trượt.

"Đi qua đây tôi thấy có nhiều đoạn rất nguy hiểm. Nước và bùn đất tràn ra đường khiến mặt đường trơn, có một số người đi trước tôi còn bị ngã", chị Hải Minh nói.

Đáng chú ý, không chỉ việc đi lại và sinh hoạt bị ảnh hưởng, một số hộ dân còn phản ánh nhà cửa xuất hiện tình trạng sụt nền, nứt tường trong quá trình thi công.

Ông Trần Đình Huân, trú tại phường Vĩnh Hưng cho biết, từ khi đơn vị thi công đào cống, nền nhà ông bắt đầu xuất hiện tình trạng sụt lún, đất nền bị trôi, kéo theo nhiều vị trí trong nhà bị hư hỏng.

"Từ hôm đào cống là nhà tôi bắt đầu bị sụt nền, nền nhà bị trôi, tường cũng bị xé nứt. Cả phần nền nhà, tường gạch ốp đều bị ảnh hưởng. Tôi đã gọi hỏi đơn vị thi công, họ nói sẽ làm và hoàn trả lại nhưng đến nay vẫn chưa thấy động thái gì. Hiện cửa nhà còn bị cong, không khóa được", ông Huân phản ánh.

Những phản ánh của người dân cho thấy, quá trình thi công dự án không chỉ gây xáo trộn giao thông mà còn đặt ra yêu cầu về việc bảo đảm an toàn cho các công trình nhà ở. Những trường hợp có dấu hiệu sụt lún, nứt tường cần được kiểm tra, đánh giá cụ thể để có phương án xử lý, tránh ảnh hưởng kéo dài đến đời sống người dân.