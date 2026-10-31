Hà Nội: Đường 70 tăng vốn cải tạo hơn 2.641 tỷ đồng, bắt đầu giải phóng mặt bằng

Video: Đường 70 tăng vốn cải tạo hơn 2.641 tỷ đồng, bắt đầu giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp có điểm đầu nối với đường Nguyễn Khuyến, thuộc khu đô thị Văn Quán; điểm cuối tại nút giao Tứ Hiệp, kết nối với tuyến đường nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3.

Toàn tuyến dài khoảng 7km, mặt cắt ngang 50m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Đây là dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, đi qua địa bàn 5 phường, xã của Hà Nội.

Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, tại đường Cầu Bưu, phường Kiến Hưng, một số hộ dân đã hoàn tất việc di dời, bàn giao đất để phục vụ dự án. Trước đó, tháng 8/2026, UBND phường Kiến Hưng ban hành thông báo niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với những hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đầu tiên.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng có khối lượng lớn, liên quan đến 5 phường, xã. Việc thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư trên nhiều địa bàn khiến quá trình triển khai gặp khó khăn.

Đáng chú ý, khoảng 585 hộ dân dự kiến cần được bố trí tái định cư. Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đề nghị thành phố rà soát, xác định cụ thể nhu cầu, vị trí, quy mô và tiến độ chuẩn bị quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư. Trong đó, cần ưu tiên phương án bố trí tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cùng với những vướng mắc về mặt bằng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và di dời hạ tầng kỹ thuật cũng là nguyên nhân khiến tổng mức đầu tư dự án tăng đáng kể.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII ngày 28/10, tổng mức đầu tư sơ bộ toàn dự án được đề xuất điều chỉnh từ 5.484,962 tỷ đồng lên 8.126,865 tỷ đồng, tăng 2.641,903 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Một trong những nguyên nhân chính là giá đất ở làm cơ sở tính toán bồi thường trong phạm vi dự án thành phần 1.2 tăng từ 19,3 triệu đồng/m² lên 64,5 triệu đồng/m², cao hơn 3 lần so với trước. Các khoản hỗ trợ bàn giao mặt bằng, ổn định đời sống cũng được điều chỉnh theo chính sách của thành phố.

Ngoài ra, quá trình rà soát bổ sung khối lượng công trình ngầm, nổi phải di dời và hoàn trả như hệ thống điện, cấp thoát nước, viễn thông cho thấy nhiều hạng mục phức tạp hơn so với khảo sát ban đầu. Dự án cũng bổ sung phạm vi giải phóng mặt bằng phần nửa tuyến bên phải, đoạn từ đường Nguyễn Khuyến đến nút giao Xa La, thuộc phường Hà Đông.

Trong khi công tác thu hồi đất vẫn tiếp tục được triển khai, một số hạng mục xây dựng trên tuyến đã được thực hiện. Nút giao Xa La - Phạm Tu, một trong những điểm kết nối quan trọng của đường 70, hiện đang được thi công.

Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển là tuyến giao thông có mật độ xe cộ lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư, thường xuyên có xe tải trọng lớn hoạt động. Sau thời gian dài khai thác, hạ tầng hiện hữu đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tại khu vực đường 70 qua sông Tô Lịch, đoạn Phan Trọng Tuệ, lượng xe cộ đông đúc tiếp tục tạo áp lực lên tuyến đường. Dự án sau khi hoàn thành được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, giảm ùn tắc và tăng khả năng kết nối khu vực phía Nam, Tây Nam Hà Nội.

Theo phương án điều chỉnh tiến độ, dự án thành phần 1.2 về giải phóng mặt bằng được kéo dài thời gian thực hiện đến quý IV/2026; dự án thành phần 2 về cải tạo, nâng cấp tuyến đường dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đánh giá việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết, đồng thời đề nghị UBND thành phố rà soát, thống nhất số liệu về chiều dài tuyến giữa các hồ sơ, văn bản. Công tác chuẩn bị quỹ tái định cư cũng cần được làm rõ để bảo đảm quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều địa bàn và hàng trăm hộ dân cần bố trí tái định cư, tiến độ dự án phụ thuộc đáng kể vào khả năng hoàn thành công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm mục tiêu hoàn thành tuyến đường vào quý IV/2027.