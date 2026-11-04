Hà Nội: Đường 70 ngổn ngang đất đá, vỉa hè bị chiếm dụng

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Ghi nhận của phóng viên tại một số đoạn đường 70 qua phường Đại Mỗ, nhiều vị trí vỉa hè gần như bị phủ kín bởi đất đào, vật liệu xây dựng và các cấu kiện phục vụ thi công.

Những đống đất đá được tập kết dọc tuyến, có nơi nằm sát mép đường, trong khi việc thu dọn, hoàn trả mặt bằng chưa được thực hiện kịp thời.

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Một số đoạn đường xuất hiện ổ gà, đất đá ngổn ngang; hệ thống rào chắn tại khu vực thi công chưa bảo đảm, có vị trí dây cảnh báo bị chùng, đứt, cột chống nghiêng ngả. Người dân sinh sống dọc tuyến phải thường xuyên đối mặt với bụi và những bất tiện trong đi lại.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, việc tập kết đất đá kéo dài còn khiến môi trường khu vực bị tác động. Khi phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc thi công hoạt động, bụi dễ phát tán, bám vào nhà cửa, hàng quán và ảnh hưởng sinh hoạt của các hộ dân hai bên tuyến.

Một số vị trí tập kết ống cống bê tông, vật liệu xây dựng nhưng chưa có biện pháp che chắn, rào chắn đầy đủ. Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ nay bị thu hẹp, thậm chí không còn lối đi liên tục.

Tình trạng này khiến người đi bộ phải tìm cách luồn lách qua khu vực công trường hoặc di chuyển xuống lòng đường, đi chung với ô-tô, xe máy.

Sinh hoạt người dân gặp khó khăn, vỉa hè bị đất đá chiếm dụng.

Tại một số vị trí đào rãnh cắt ngang lối ra vào nhà dân, các hộ phải tự bắc ván làm cầu tạm để duy trì việc đi lại.

Khu vực đang triển khai hệ thống rãnh thoát nước và hào kỹ thuật, đất đào từ các hạng mục thi công được chất thành từng đống lớn.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng đất đá tập kết sát lòng đường, rào chắn tại một số vị trí còn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những lối đi này nằm gần khu vực máy móc thi công và dòng phương tiện qua lại, gây bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng, tuyến đường nối Tố Hữu-đường 70 kéo dài (hơn 2km) từng được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông khu vực. Dự kiến tuyến đường sẽ được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.