Hà Nội được giao phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đến năm 2030

Hà Nội được giao phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Doãn Thành.

Ngày 30-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12-1-2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Theo Chính phủ, thời gian qua, việc phát triển nhà ở xã hội đã có những chuyển biến tích cực, thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng được tháo gỡ. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn thiếu, cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với mức giá phù hợp của người lao động rất lớn.

Điểm đáng chú ý trong chính sách lần này là bên cạnh nhà ở để bán, Chính phủ xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, nâng cao năng suất lao động và ổn định thị trường bất động sản.

Theo đó, nhà ở cho thuê sẽ được ưu tiên phát triển, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng TOD, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Các địa phương được yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương để phát triển loại hình này; đồng thời huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, kinh nghiệm tham gia.

Theo phụ lục kèm Nghị quyết, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê của cả nước giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn. Trong đó, nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Riêng Hà Nội được giao phát triển 84.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Lộ trình cụ thể gồm 18.700 căn năm 2026; 20.000 căn năm 2027; 14.900 căn năm 2028; 15.000 căn năm 2029 và 15.400 căn năm 2030.

Trong tổng số 84.000 căn nói trên, 73.760 căn là nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua. Chỉ tiêu của loại hình này lần lượt là 16.652 căn năm 2026; 17.952 căn năm 2027; 12.852 căn năm 2028; 12.952 căn năm 2029 và 13.352 căn năm 2030. Như vậy, theo các chỉ tiêu tại phụ lục của Nghị quyết, Hà Nội được giao phát triển 10.240 căn nhà ở cho thuê trong 5 năm.

Việc xác lập chỉ tiêu riêng đối với nhà ở cho thuê cho thấy định hướng điều chỉnh cơ cấu nguồn cung theo hướng đa dạng hơn, thay vì chủ yếu tập trung vào nhà ở để bán. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rà soát cơ cấu sản phẩm tại những dự án nhà ở xã hội đang triển khai theo hướng tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm tỷ lệ nhà ở xã hội để bán, phù hợp hơn với khả năng chi trả và nhu cầu thực tế của người dân.

Để bảo đảm tiến độ, UBND cấp tỉnh phải đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh để tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu.

Các bộ, ngành và địa phương đồng thời phải tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; phát huy giám sát cộng đồng để các dự án được thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế, bảo đảm chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí.

Với Hà Nội, chỉ tiêu 84.000 căn trong 5 năm tới, trong đó dành một phần nguồn cung cụ thể cho nhà ở cho thuê, đặt ra yêu cầu không chỉ đẩy nhanh tiến độ các dự án mà còn thay đổi cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Việc mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân và những người chưa đủ khả năng sở hữu nhà, qua đó góp phần cân bằng hơn thị trường nhà ở Thủ đô.