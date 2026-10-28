Hà Nội đứng thứ 3 thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng đỏ

Sáng 27/10, Hà Nội đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới của IQAir, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) đạt 188. Nhiều điểm đo trong nội đô ghi nhận mức ô nhiễm rất xấu, làm gia tăng lo ngại về những tác động đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo dữ liệu IQAir, trong khoảng 8h-9h sáng cùng ngày, AQI tại Hà Nội ở mức 188, thuộc ngưỡng xấu. Đáng chú ý, một số khu vực ghi nhận chỉ số vượt 220, thuộc mức rất xấu. Điểm đo tại 26 Quang Khánh đạt AQI 239, trong khi khu vực 104 phố Trần Vũ ghi nhận 226. Bảy khu vực khác có chỉ số dao động từ 170 đến gần 200.

Diễn biến này cho thấy ô nhiễm không khí xuất hiện tại nhiều khu vực, thay vì chỉ tập trung ở một điểm riêng lẻ. Với chất lượng không khí ở ngưỡng xấu, người dân có thể đối mặt với những ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Số liệu từ các hệ thống quan trắc khác cũng cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội chưa được cải thiện rõ rệt. Khoảng 9h, trạm quan trắc của Cục Môi trường tại Công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến ghi nhận AQI 115, thuộc ngưỡng kém. Trong khi đó, Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô ghi nhận AQI tại số 1 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai ở mức 128; điểm đo tại Công viên Nhân Chính đạt 114.

Sự khác biệt giữa các điểm đo cho thấy mức độ ô nhiễm không đồng đều trên toàn thành phố. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn ghi nhận chất lượng không khí ở mức cần lưu ý, đòi hỏi người dân theo dõi thường xuyên các chỉ số quan trắc để chủ động bảo vệ sức khỏe.

Bầu trời mờ đục, các tòa nhà cao tầng bị che phủ bởi lớp bụi cũng phản ánh tình trạng không khí kém trong lành tại Thủ đô. Đây là giai đoạn cuối năm, thời điểm ô nhiễm không khí tại Hà Nội thường có xu hướng gia tăng.

Trước diễn biến trên, việc theo dõi chất lượng không khí và kiểm soát các nguồn phát thải trở thành yêu cầu cấp thiết. Các biện pháp giảm ô nhiễm cần được triển khai chủ động, thay vì chỉ tập trung ứng phó khi chỉ số AQI đã tăng cao.