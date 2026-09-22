Hà Nội dùng máy tính chấm điểm cán bộ hằng ngày, bắt đầu từ người đứng đầu

Ngày 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri các xã, phường thuộc địa bàn Thủ đô trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, cử tri đã nghe báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp cũng như kết quả trả lời các kiến nghị từ kỳ tiếp xúc trước, đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo và sự chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ của Đảng, Nhà nước.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh tinh thần chủ trương đúng phải đi liền với thực hiện tốt, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định các vấn đề cử tri phản ánh cần được giải quyết triệt để nhằm mang lại những thay đổi thực chất. Tiếp thu kiến nghị của cử tri Vũ Ngọc Huy (xã Thư Lâm) về tình trạng ô nhiễm môi trường, Bí thư Thành ủy đã yêu cầu UBND thành phố khẩn trương phối hợp cùng tỉnh Bắc Ninh xử lý dứt điểm, không để cử tri phải tiếp tục phản ánh trong các kỳ tiếp xúc tới.

Đối với việc giải quyết 5 "điểm nghẽn" lớn gồm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm, thành phố đang tập trung nguồn lực và đã đạt nhiều chuyển biến tích cực. Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 sẽ chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp rác thải để chuyển sang công nghệ đốt phát điện, đồng thời xử lý khoảng 34 triệu tấn rác cũ tồn đọng nhằm thu hồi khoảng 640 ha quỹ đất.

Thành phố cũng tập trung hoàn thành hệ thống thu gom nước thải tại các dòng sông nội đô như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Cầu Bây, Nhuệ, Đáy và bổ cập nước để hồi sinh các dòng sông.

Trong công tác quản trị, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật và cá thể hóa trách nhiệm đến từng vị trí công tác. Đáng chú ý, việc đánh giá cán bộ hiện được thực hiện bằng bộ chỉ số lượng hóa do máy tính chấm điểm hằng ngày, bắt đầu trực tiếp từ người đứng đầu. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, xử lý phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu trong các thủ tục hành chính "nóng" như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, y tế, giáo dục, môi trường và quy hoạch.

Về an sinh xã hội, ngay bước vào năm học 2026-2027, thành phố đã đưa thêm 4 trường THPT công lập vào hoạt động và tiếp tục bố trí quỹ đất đầu tư đồng bộ cho giáo dục. Đặc biệt, Hà Nội đang triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất để làm cơ sở tham mưu Trung ương ban hành bộ tiêu chí chung cho cả nước.

Về bức tranh kinh tế - xã hội, Hà Nội ghi nhận đà tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực. Thu ngân sách thành phố tính đến hết tháng 8/2026 đạt 540.000 tỷ đồng (đạt 83,5% dự toán), tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng và đảm bảo chính sách cho người lao động. Thủ đô cũng đón 27,54 triệu lượt khách du lịch (trong đó có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế) và thu hút trên 3,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đứng thứ 3 cả nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt trên 11%.

Kết luận buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng kêu gọi sự đóng góp trí tuệ của cử tri và nhân dân để cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu lớn hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030. Đồng thời, khẳng định mỗi chủ trương hay công trình của Thủ đô cuối cùng đều phải được đo đếm bằng đời sống vật chất, tinh thần cùng sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.