Hà Nội dùng khoa học, công nghệ giải bài toán phát triển theo Nghị quyết 57-NQ/TW

Với định hướng trên, Hà Nội xác định người dân, doanh nghiệp sẽ là trung tâm trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Thành phố đặt ra 3 câu hỏi khi xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: nhiệm vụ giải quyết bài toán nào; kết quả mang lại giá trị gì; người dân, doanh nghiệp tham gia vào khâu nào.

Ảnh minh họa.

Bám sát những câu hỏi này, Hà Nội đã công bố danh mục 30 bài toán lớn để đặt hàng nghiên cứu giai đoạn 2026 - 2030. Đến tháng 10/2026, thành phố đã tiếp nhận 160 đề xuất đặt hàng, xét tài trợ. Các nhiệm vụ bám sát những vấn đề người dân, doanh nghiệp và đô thị đang đối mặt, như: xử lý, tái sử dụng đất, bùn thải từ công trình ngầm; đánh giá sức khỏe công trình cầu; dự báo tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe.

Một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ của thành phố đã hình thành sản phẩm cụ thể. Chẳng hạn, để giảm phụ thuộc vào thiết bị y tế công nghệ cao nhập khẩu, nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm máy phát tia plasma lạnh PlasmaMED thế hệ II đã hoàn thành với 20 máy và được cấp bằng sáng chế. Để phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao, doanh nghiệp trong nước đã chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo xe thang có tầm vươn 32 m và 56 m, đồng thời giới thiệu phiên bản đầu tiên tại triển lãm.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng thay đổi căn bản phương thức tổ chức thực hiện. Một số nhiệm vụ được triển khai theo mô hình Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp cam kết đối ứng khoảng 50% tổng kinh phí thực hiện. Nhiệm vụ công nghệ chiến lược được giao trực tiếp cho doanh nghiệp có năng lực thực hiện (chẳng hạn, nền tảng Camera AI biên đa dụng thế hệ mới được giao cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp an ninh chủ trì). Ngân sách Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ ban đầu; doanh nghiệp cùng đầu tư, tham gia phát triển công nghệ và tiếp nhận sản phẩm.

Nhờ đó, 9 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ước đạt 22,85% GRDP, tương đương 295,9 nghìn tỷ đồng. Năm 2026, thành phố bố trí 9.090,399 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 4% tổng chi ngân sách.

Không chỉ vậy, năm 2026 là năm thứ tư liên tiếp Hà Nội đứng đầu về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) với 63,80 điểm. Thành phố dẫn đầu 3/7 trụ cột và 18/52 chỉ số thành phần. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, phát triển đạt 29,3%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 25,2%.

7 nền tảng số dùng chung (HanoiWork, iHanoi, HanoiCheck, Kho dữ liệu dùng chung, Bản sao số, Hanoi Smart Police, HanoiGo) đã được xây dựng, thử nghiệm, vận hành, giúp giảm giấy tờ, thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ và giám sát hoạt động chính quyền; hỗ trợ hoạt động kinh tế.

Tuy vậy, thành phố nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù thể chế, nguồn lực và nhiều nền tảng đã được tạo lập, song mức độ khai thác, sử dụng còn chưa đồng đều. Tiến độ giải ngân kinh phí đến ngày 06/10/2026 mới đạt 40,33%. Dữ liệu đã được kết nối trên diện rộng, nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Trong quý IV, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh giải ngân; thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghệ và kinh tế số. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các đề án phòng thí nghiệm trọng điểm, làm rõ nhu cầu khai thác và cơ chế dùng chung; đưa Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Đầu tư mạo hiểm vào triển khai các khoản tài trợ, đầu tư cụ thể theo quy định. Đồng thời, thành phố phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của hệ thống Kho dữ liệu dùng chung trước ngày 30/10.