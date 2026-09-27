Hà Nội dùng dữ liệu camera, GPS để 'soi' các điểm ùn tắc

Khảo sát toàn diện các điểm ùn tắc

Trong tháng 10 và 11/2026, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn. Đợt khảo sát nhằm đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp phù hợp đối với từng điểm nghẽn giao thông.

Hà Nội sẽ rà soát từng “điểm nghẽn”, đánh giá nguyên nhân và phân loại giải pháp theo hướng xử lý ngay hoặc đầu tư, cải tạo hạ tầng.

Theo kế hoạch, đoàn khảo sát sẽ tập trung vào các tuyến, điểm thường xuyên ùn tắc; những vị trí còn bất cập trong tổ chức giao thông, có xung đột giao thông; đồng thời rà soát các công trình đang thi công, rào chắn, chiếm dụng lòng đường, mặt đường làm ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Phạm vi đánh giá được tính từ ngày 1/3/2026 đến thời điểm khảo sát. Trường hợp cần thiết, Ban Đô thị sẽ sử dụng thêm số liệu các năm trước để đối chiếu, qua đó đánh giá diễn biến ùn tắc và hiệu quả của những giải pháp đã được triển khai.

Một trong những nội dung được chú trọng là việc tổ chức phân luồng, phân làn tại các tuyến đường, nút giao; điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn và các thiết bị báo hiệu giao thông. Hiệu quả ứng dụng camera, dữ liệu GPS và các giải pháp công nghệ trong theo dõi, điều hành giao thông cũng sẽ được xem xét.

Đối với những điểm ùn tắc đã được xử lý, đoàn khảo sát sẽ đánh giá tình hình trước và sau khi triển khai giải pháp, khả năng cải thiện năng lực thông hành, đồng thời kiểm tra nguy cơ tái ùn tắc hoặc tình trạng ùn tắc dịch chuyển sang khu vực lân cận.

Không để công trình thi công trở thành "điểm nghẽn"

Tác động của các công trình đang thi công đối với giao thông cũng là nội dung trọng tâm của đợt khảo sát. Đoàn sẽ xem xét phạm vi, thời gian rào chắn, diện tích lòng đường còn lại dành cho phương tiện, phương án phân luồng và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu cũng được xem xét trong trường hợp không thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông hoặc phạm vi, thời gian rào chắn đã được chấp thuận.

Đợt khảo sát sẽ được thực hiện kết hợp giữa nghiên cứu hồ sơ, số liệu, dữ liệu camera, GPS với khảo sát trực tiếp tại hiện trường. Ban Đô thị đồng thời tổng hợp phản ánh của báo chí, kiến nghị của cử tri và tham vấn ý kiến chuyên gia để có thêm cơ sở đánh giá.

Qua khảo sát, Ban Đô thị HĐND thành phố sẽ làm rõ những tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời phân loại giải pháp theo từng nhóm: Xử lý ngay bằng tổ chức giao thông hoặc cần cải tạo, đầu tư hạ tầng.

Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố, làm cơ sở phục vụ công tác giám sát và kiến nghị các giải pháp xử lý ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội.