UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6219 về việc dừng, chấm dứt thực hiện dự án xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long giai đoạn I, nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.

UBND TP Hà Nội chính thức dừng dự án làm đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long sau hơn 20 năm. (Ảnh minh họa).

Theo quyết định, dự án được phê duyệt từ năm 2004, trải qua nhiều lần điều chỉnh nhưng kéo dài nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Đáng chú ý, quy hoạch khu vực dự án hiện đã có nhiều thay đổi so với thời điểm phê duyệt, khiến dự án không còn phù hợp. Bên cạnh đó, dự án không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố.

Trên cơ sở đề xuất của UBND phường Đông Ngạc và Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội quyết định dừng, chấm dứt thực hiện dự án.

Để triển khai quyết định, thành phố giao UBND phường Đông Ngạc, với vai trò chủ đầu tư, tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hiện trạng; xác định điểm dừng kỹ thuật và rà soát, xử lý các tồn tại liên quan.

Đồng thời, chủ đầu tư phải khẩn trương nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới, thực hiện các thủ tục dừng dự án cũ, phấn đấu hoàn thành dự án mới trong năm 2027.

UBND phường Đông Ngạc cũng có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; thu hồi tạm ứng hợp đồng (nếu có), rà soát các hợp đồng đã ký để thực hiện nghiệm thu, thanh lý theo quy định, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Đối với phần chi phí đã thực hiện, chủ đầu tư phải lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán tại thời điểm dừng dự án.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn UBND phường Đông Ngạc triển khai các công việc liên quan đến việc dừng dự án cũ và chuẩn bị dự án mới theo đúng trình tự, quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án.