Hà Nội đứng đầu cả nước về chỉ số tiếp cận nguồn lực

Ngày 22-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4843/QĐ-UBND về kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hà Nội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nhiều chỉ số đạt kết quả tích cực

Theo kết quả PCI năm 2025, Hà Nội ghi nhận kết quả tích cực ở chỉ số tiếp cận nguồn lực với 6,69 điểm, đứng đầu toàn quốc. Kết quả này phản ánh nỗ lực của thành phố trong khơi thông nguồn lực đất đai; tổ chức công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch thành phố, quy hoạch sử dụng đất tại địa phương và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan. Cùng với đó là việc tạo điều kiện tiếp cận tín dụng và các nguồn lực đầu vào cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chi nhánh số 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội bố trí nhiều quầy tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cho công dân. Ảnh: Hiền Thu

Chỉ số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đạt 7,77 điểm, cao hơn mức trung vị toàn quốc 0,46 điểm. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được gắn với vận hành chính quyền số và khai thác dữ liệu dùng chung. Thành phố đã thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt 6,00 điểm, cao hơn mức trung vị toàn quốc 0,57 điểm. Kết quả này cho thấy vai trò của chính quyền thành phố đối với khu vực kinh tế tư nhân, nhất là sự chủ động trong kịp thời thể chế hóa và triển khai các chủ trương lớn từ Trung ương.

Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố đã xây dựng đồng bộ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các gói hỗ trợ tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ, tư vấn pháp lý, đào tạo nhân lực và mở rộng thị trường; thúc đẩy mô hình liên kết “3 nhà” giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và mở rộng hạ tầng dữ liệu số dùng chung để doanh nghiệp khai thác, phục vụ phát triển sản phẩm mới.

Bên cạnh PCI, Báo cáo năm 2025 lần đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giới thiệu Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (Business Performance Index - BPI). Trong chỉ số BPI thí điểm năm 2025, Hà Nội xếp thứ 2 toàn quốc với 5,41 điểm, sau thành phố Hồ Chí Minh (5,67 điểm) và cao hơn tỉnh Quảng Ninh (5,33 điểm).

Tập trung giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp

Trên cơ sở kết quả PCI và BPI, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo hướng thân thiện, minh bạch, thuận tiện; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền thành phố.

Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND thành phố phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố; tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội đầu tư, kinh doanh. Thành phố cũng đặt yêu cầu nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án chiến lược, công nghệ cao, công nghệ sạch, có khả năng liên kết và lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy huy động nguồn lực theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trong các lĩnh vực phù hợp quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao tối ưu hóa việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên iHanoi và các nền tảng của thành phố. Các phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải được tiếp nhận, chuyển đúng cơ quan, theo dõi tiến độ và trả lời theo quy định. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn khai thác, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, thành phần hồ sơ điện tử nhằm giảm tối đa việc yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin đã có.

Thuế thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan khu vực I chủ động thông báo trực tiếp đến từng người nộp thuế đủ điều kiện qua ứng dụng eTax Mobile, thư điện tử và các kênh của thành phố; đổi mới hình thức niêm yết, đăng tải để doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ các chính sách đã ban hành. Đồng thời, xây dựng và triển khai cơ chế “đồng hành” trong thời gian đầu đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Các cơ quan này cũng được giao rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục tác động trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp, trọng tâm là hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và các thủ tục hành chính liên quan xuất nhập khẩu. Cùng với đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và đạo đức nghề nghiệp của công chức thuế, hải quan tại các vị trí trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người nộp thuế và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ có giá trị gia tăng cao; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mạng lưới trung tâm R&D gắn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu triển khai các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trên cơ sở quy định của pháp luật và cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền cho phép, ưu tiên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, bán dẫn và các ngành công nghệ chiến lược.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng được giao chủ trì thúc đẩy kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; phát triển hạ tầng dữ liệu và nền tảng số dùng chung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đẩy nhanh xây dựng, chuẩn hóa, số hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên, môi trường thuộc phạm vi quản lý; tăng cường kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của thành phố và quốc gia theo quy định. Kịp thời công khai thông tin về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thủ tục thuộc phạm vi được phép công khai, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của doanh nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao khuyến khích, hỗ trợ phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, tài chính, y tế và quản trị hiện đại; thúc đẩy đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp FDI.

Sở Công Thương chủ trì triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Tăng cường cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, kết nối cung - cầu; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế.

Sở Tư pháp tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật, góp phần cải thiện Chỉ số Thiết chế pháp lý và nâng cao tính an toàn, ổn định, dự báo được của môi trường đầu tư, kinh doanh.