Hà Nội: Đứng đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Sáng 4/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Trong đó, Thành phố Hà Nội đạt 63,80 điểm, xếp thứ nhất. Tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Trong top 10 địa phương dẫn đầu, có 7 thành phố trực thuộc trung ương; 6 địa phương thuộc khu vực miền Bắc, 2 địa phương miền Trung và 2 địa phương miền Nam.

Các địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, tập trung ở các nhóm về nghiên cứu và phát triển (NC&PT), đổi mới sáng tạo (ĐMST) như nhân lực NC&PT, chi cho NC&PT, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động NC&PT, hoạt động ĐMST.

Thành phố cũng dẫn đầu nhiều chỉ số về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng các chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

TP. HCM dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, trong đó có tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động NC&PT, hoạt động ĐMST và doanh nghiệp mới thành lập. Một số chỉ số về tài sản trí tuệ, thành phố cùng dẫn đầu với Hà Nội.

Thành phố Quảng Ninh đứng thứ 3 về số lượng chỉ số dẫn đầu, với 5/52 chỉ số, gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo.