Đại diện Viện kiểm sát phát biểu luận tội tại tòa. Ảnh: N.Nguyệt.

Sáng 19/11, phiên tòa xét xử liên quan đến ông Lê Thanh Thản (Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Lê Thanh Thản mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị mức án từ 18-30 tháng tù nhưng cho hưởng treo.

Quan điểm luận tội của Viện kiểm sát cho rằng tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình; có đủ căn cứ xác định nội dung vụ án như cáo trạng đã nêu.

Đối với tội Lừa dối khách hàng, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối với người dân để mọi người tin tưởng mua nhà ở Dự án CT6 Kiến Hưng.

Đến nay, do các vi phạm về xây dựng dẫn đến các căn hộ của nhiều người dân không được cấp sổ đỏ, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của 519 hộ dân, tương đương với số tiền thiệt hại của vụ án là hơn 500 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo này đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Các bị cáo đã không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để giải quyết các sai phạm, dẫn đến hậu quả vụ án.

Hành vi của các bị cáo này còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào việc quản lý xây dựng đô thị, gián tiếp gây thiệt hại cho các khách hàng của ông Thản.

Về trách nhiệm dân sự, đối với các căn hộ nhà thấp tầng phải di dời, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử buộc Công ty Bemes phải trả lại tiền cho các bị hại; buộc bị cáo Thản phải liên đới bồi thường cho người bị hại và người liên quan tổng số tiền theo kết luận định giá tại thời điểm tháng 7/2026.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.Nguyệt.

Trình bày tại tòa, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết thành phố đã xây dựng phương án xử lý những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Cụ thể, bên cạnh một số hộ phải di dời, có nhiều căn hộ có thể được giữ lại nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với những căn hộ buộc phải di dời, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng, quỹ nhà để bố trí nơi ở mới cho người dân. Hiện chủ đầu tư tại Khu đô thị Thanh Hà đã khởi công các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời.

Ông Luyện Văn Phương cho biết thêm dự kiến các căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà sẽ hoàn thành trong năm 2027 để bàn giao cho người dân. Các căn hộ bảo đảm chất lượng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Với các căn hộ phải di dời, Hội đồng thẩm định giá đã thẩm định nhằm xác định mức bồi thường phù hợp, bảo đảm quyền lợi của những người bị hại.

Đối với những căn hộ đủ điều kiện được giữ lại tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Luyện Văn Phương cho hay từ quý I/2027, UBND Thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát để cấp sổ đỏ cho người dân theo quy định.

Vẫn theo nội dung trình bày của đại diện Sở Xây dựng, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có đủ nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ chi trả cho người dân. Ngoài khoản tiền đang được cơ quan Nhà nước quản lý, chủ đầu tư còn sở hữu các bất động sản, khách sạn và nhiều dự án đô thị trên địa bàn Hà Nội.

“Tổng các nguồn này bảo đảm việc chủ đầu tư có thể chi trả cho người dân”, ông Luyện Văn Phương cho hay.

Tại tòa, ông Trần Hợp Dũng, đại diện Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đề cập đến Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu quan trọng nhất của Nghị quyết này là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đối với những trường hợp phải di dời (do công trình không đáp ứng điều kiện pháp lý hoặc yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy), nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đặc biệt, hạ tầng kỹ thuật tại nơi ở mới phải được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm an cư.

Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của cư dân, Nghị quyết cũng là cơ sở để xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, phục vụ công tác chỉnh trang, cải tạo và phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch Thủ đô.

Luật sư Nguyễn Đình Thơ, bào chữa cho bị cáo Thản nhấn mạnh bị cáo không có ý thức lừa dối khách hàng ngay từ đầu. Quá trình điều tra và tại tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi, xin lỗi bị hại và đề xuất phương án bồi thường. Bị cáo mong muốn làm tốt để cung cấp căn hộ cho những người có thu nhập thấp. Luật sư khác cũng nêu rõ ngoài nghĩa vụ tài chính thì công ty sẵn sàng nộp 50% lợi nhuận ở các dự án để tiếp tục khắc phục hậu quả. Công ty cũng xin chuyển các diện tích thương mại đã được phê duyệt thành nhà ở cho thuê. Các luật sư đề nghị xem xét cho bị cáo hưởng mức thấp hơn khung hình phạt để bị cáo có động lực giải quyết các vấn đề đến cùng.