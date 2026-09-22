Hà Nội đưa tư duy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” giai đoạn 2026-2035. Chương trình hướng tới hình thành môi trường giáo dục khuyến khích sáng tạo, chủ động phát hiện và nuôi dưỡng những ý tưởng mới ngay từ trường học.

Đây được xem là bước đi chiến lược mang tầm nhìn dài hạn nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp, kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, đồng bộ và lấy người học làm trung tâm trong toàn ngành giáo dục Thủ đô.

Đưa khởi nghiệp vào hoạt động giáo dục

Theo kế hoạch, đối tượng thụ hưởng và tham gia chương trình khá rộng, bao gồm học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Các chỉ tiêu dành cho khối giáo dục phổ thông tiếp tục được nâng cao đạt 100% học sinh trung học phổ thông, 50% học sinh trung học cơ sở và 25% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp; Tỷ lệ học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp tăng lên 60% ở cấp trung học phổ thông, 35% ở cấp trung học cơ sở và 20% ở cấp tiểu học; Tỷ lệ học sinh tham gia dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp hằng năm đạt tối thiểu 10% ở cấp trung học phổ thông và 5% ở cấp trung học cơ sở.

Các chỉ tiêu cụ thể trong Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp" giai đoạn 2026 - 2035

Đối với khối giáo dục nghề nghiệp sẽ duy trì mức 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và 100% sinh viên hoàn thành học phần hoặc khóa học kỹ năng khởi nghiệp; Phấn đấu quy mô sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 120/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Hằng năm, tối thiểu 70% cơ sở giáo dục nghề nghiệp duy trì và triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên.

Cùng với người học, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và những người làm công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cũng được xác định là lực lượng quan trọng trong quá trình triển khai.

Điểm đáng chú ý của chương trình là hoạt động khởi nghiệp không được triển khai tách rời mà được kết nối với các lĩnh vực đang đóng vai trò quan trọng trong giáo dục hiện đại như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và STEM/STEAM.

Trong 5 năm đầu thực hiện, ngành Giáo dục Thủ đô sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và từng bước đưa nội dung định hướng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo vào các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Các trường được khuyến khích xây dựng câu lạc bộ khởi nghiệp, không gian sáng tạo; tổ chức các cuộc thi về ý tưởng, dự án khởi nghiệp hằng năm. Đồng thời, nhà trường sẽ tăng cường mời chuyên gia, cố vấn và doanh nghiệp tham gia đồng hành, tư vấn và hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Cách tiếp cận này hướng tới việc để học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội phát hiện vấn đề từ thực tế, hình thành ý tưởng và từng bước tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đó.

Bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Để chương trình được triển khai đồng bộ, Hà Nội xác định bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trước hết là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các cơ sở giáo dục sẽ đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu và tôn vinh những mô hình tiêu biểu, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi và ngày hội khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tiếp đó, ngành Giáo dục sẽ đổi mới nội dung và hoạt động đào tạo, từng bước lồng ghép kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình giáo dục hiện hành theo từng cấp học. Giáo dục khởi nghiệp sẽ được kết hợp với hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục STEM/STEAM. Hằng năm, ngành cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp và các chuyên đề dành cho học sinh, sinh viên.

Một nhiệm vụ khác là phát triển hạ tầng và nền tảng số phục vụ hoạt động khởi nghiệp. Hà Nội định hướng xây dựng, cung cấp học liệu số, cơ sở dữ liệu và nền tảng kết nối các hoạt động khởi nghiệp, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong đào tạo, tư vấn và hỗ trợ triển khai dự án.

Bên cạnh đó, các cuộc thi khởi nghiệp sẽ được tổ chức rộng rãi trong các cơ sở giáo dục. Qua đó, những ý tưởng và dự án có tiềm năng sẽ được phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng để tham gia các sân chơi ở cấp quốc gia.

Tạo hệ sinh thái hỗ trợ từ nhà trường đến thực tiễn

Để biến ý tưởng thành những dự án có khả năng phát triển, chương trình cũng đặt trọng tâm vào việc huy động nguồn lực xã hội.

Kinh phí thực hiện được dự kiến huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp, kinh phí lồng ghép trong các chương trình về khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp.

Ngoài ra, chương trình có thể sử dụng nguồn thu sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên của nhà trường cùng các nguồn đầu tư, tài trợ hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Hà Nội hỗ trợ, ươm mầm tư duy đổi mới sáng tạo từ trường học

Việc kết nối nhà trường với chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận môi trường thực tiễn, qua đó nâng cao khả năng biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, dự án có giá trị.

Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 cho thấy định hướng của Hà Nội trong việc đưa tinh thần đổi mới sáng tạo trở thành một phần của quá trình giáo dục.

Không chỉ hướng học sinh tới việc hình thành một dự án kinh doanh, chương trình còn chú trọng phát triển khả năng tư duy, giải quyết vấn đề, sáng tạo và chủ động trước những thay đổi của thị trường lao động và nền kinh tế số.

Trong bối cảnh Hà Nội đồng thời triển khai các hoạt động thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và kết nối học sinh, sinh viên với nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, việc hình thành hệ sinh thái sáng tạo ngay từ trường học đang được đặt trong một lộ trình rộng hơn.

Qua đó, trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn có thể trở thành môi trường khơi nguồn ý tưởng, phát hiện tài năng và từng bước nuôi dưỡng những thế hệ trẻ có tư duy đổi mới sáng tạo.