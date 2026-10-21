Hà Nội: Đưa thương nhân lên môi trường số, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường

Nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến cho thương nhân Thủ đô

Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 23/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, Kế hoạch số 83/KH-UBND và Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 5/3/2026 về phát triển thương mại điện tử năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Sở Công Thương Hà Nội đang triển khai các giải pháp đưa hoạt động kinh doanh lên môi trường số. Các nhiệm vụ được triển khai gắn với Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số và các chỉ đạo liên quan của UBND Thành phố.

Các đại biểu kích hoạt khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”.

Ngày 6/10/2026, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, TikTok Shop cùng các đơn vị liên quan kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Điểm đáng chú ý của Chương trình là cách tiếp cận theo hướng kết nối cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, nền tảng công nghệ với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP. Thay vì dừng ở các đợt quảng bá riêng lẻ, Chương trình hướng tới hỗ trợ thương nhân từng bước hình thành năng lực kinh doanh trực tuyến, từ chuẩn hóa thông tin sản phẩm, xây dựng nội dung đến vận hành gian hàng, livestream và tiếp cận khách hàng.

Theo mô hình này, Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” là điểm chạm nội dung số và kết nối thương mại chung, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và thương nhân của Thủ đô. Thông qua video ngắn, trải nghiệm sản phẩm và livestream, người tiêu dùng có thể tìm hiểu sản phẩm, sau đó được kết nối tới gian hàng của các nhà bán hàng đủ điều kiện trên nền tảng.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu tại sự kiện.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải nhấn mạnh, Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” không phải gian hàng bán hàng của cơ quan nhà nước. Nhà nước không trực tiếp bán hàng, nhận đơn hay thực hiện nghĩa vụ của người bán; vai trò của cơ quan quản lý nhà nước là định hướng, đặt tiêu chí, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng cao năng lực và bảo đảm hoạt động được triển khai đúng quy định.

Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trực tiếp đứng tên, vận hành gian hàng, chịu trách nhiệm về hàng hóa, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận và chăm sóc khách hàng. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện vai trò định hướng, điều phối; cơ quan báo chí hỗ trợ xây dựng nội dung và truyền thông; nền tảng công nghệ cung cấp công cụ, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo người bán. Việc phân định rõ trách nhiệm giúp hoạt động hỗ trợ tập trung vào nâng cao năng lực của thương nhân, đồng thời bảo đảm giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa người mua và nhà bán hàng.

Hướng tới kết nối thị trường dài hạn

Với các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, sản phẩm làng nghề và chủ thể OCOP, đưa sản phẩm lên môi trường số mới chỉ là bước khởi đầu. Để tiếp cận thị trường hiệu quả, người bán cần biết chuẩn hóa thông tin, xây dựng nội dung, vận hành gian hàng, tổ chức livestream, kết nối nhà sáng tạo nội dung, khai thác công cụ tiếp thị liên kết, quản trị tồn kho, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” hướng tới hỗ trợ các chủ thể từng bước hoàn thiện những kỹ năng này. Bên cạnh hướng dẫn điều kiện tham gia nền tảng, mở và vận hành gian hàng, Chương trình dự kiến phát triển trang thông tin tập trung, bộ hashtag nhận diện và hệ thống dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả.

Theo kế hoạch vận hành, Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” hướng tới duy trì nội dung thường xuyên, tối thiểu một video mỗi ngày và tổ chức các phiên livestream phù hợp trong giai đoạn cao điểm. Hiệu quả triển khai được theo dõi theo các mốc 30, 60 và 90 ngày, không chỉ qua lượt xem hay tương tác mà còn ở khả năng tiếp cận khách hàng, chuyển đổi thành giao dịch, chất lượng vận hành và khả năng duy trì hoạt động của nhà bán hàng.

Thực tế triển khai đợt cao điểm chuyển đổi số của Thành phố cho thấy, hình thức này bước đầu được mở rộng. Theo số liệu tổng hợp của Chương trình, các xã, phường đã tổ chức khoảng 300 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.590 các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên các nền tảng số.

Trong Chương trình khuyến mại số quy mô toàn Thành phố cuối tháng 8/2026, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với TikTok Shop tổ chức 10 phiên livestream trong ngày khai mạc với sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và làng nghề.

Những hoạt động này tạo thêm cơ hội quảng bá và kết nối tiêu dùng. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài không thể chỉ đo bằng số phiên livestream, lượt xem hay lượt tương tác. Quan trọng hơn là khả năng chuyển sự quan tâm của khách hàng thành đơn hàng, duy trì lượng khách ổn định và giúp người bán tiếp tục vận hành hiệu quả sau khi kết thúc các chiến dịch hỗ trợ.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với quá trình nâng cao năng lực số cho các chủ thể kinh doanh. Nếu thiếu kỹ năng quản trị gian hàng, kiểm soát tồn kho, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng, hoạt động bán hàng trực tuyến khó có thể duy trì hiệu quả, ngay cả khi sản phẩm có cơ hội tiếp cận lượng người xem lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng (thứ hai từ trái sang) tham quan các gian hàng.

Cùng với nâng cao năng lực kinh doanh, Chương trình đặt yêu cầu về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc và tính minh bạch. Sản phẩm tham gia phải đủ điều kiện lưu thông, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thông tin và giá bán minh bạch, đáp ứng các quy định chuyên ngành và bảo đảm năng lực cung ứng.

Việc lựa chọn sản phẩm để giới thiệu hoặc gắn đường dẫn mua hàng được thực hiện theo các tiêu chí cụ thể. Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp kiểm tra hàng hóa, nhãn hàng hóa và các dấu hiệu vi phạm thuộc phạm vi quản lý. Đây là yêu cầu cần thiết để việc mở rộng thị trường trên môi trường số đi cùng trách nhiệm của người bán và niềm tin của người tiêu dùng.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải, sau khi ra mắt, Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” cần tiếp tục duy trì nội dung, livestream, sự tham gia của nhà bán hàng và hoạt động đánh giá hiệu quả. Thành công của Chương trình không nằm ở quy mô của buổi kích hoạt, mà ở việc doanh nghiệp có thực sự nâng được năng lực số, tiếp cận được khách hàng mới và tự vận hành hiệu quả hơn hay không.

Sở Công Thương Hà Nội cũng định hướng nghiên cứu mở rộng hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử khác, đa dạng hóa kênh tiếp cận khách hàng và tạo thêm cơ hội thị trường cho sản phẩm Thủ đô. Về lâu dài, hiệu quả của Chương trình cần được nhìn nhận ở khả năng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chủ động hơn trong hoạt động số, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển thị trường bền vững. Đây là bước chuyển trong phương thức hỗ trợ thương nhân từ quảng bá sản phẩm sang nâng cao năng lực kinh doanh; từ xúc tiến ngắn hạn sang kết nối thị trường thường xuyên trên môi trường số.

Theo số liệu cập nhật tại thời điểm tổng hợp bài viết, Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” đạt 6.685 người theo dõi và khoảng 62.200 lượt thích. Các chỉ số này tiếp tục được theo dõi cùng với hiệu quả vận hành thực tế của doanh nghiệp và nhà bán hàng. Mục tiêu dài hạn của Chương trình là giúp thương nhân Hà Nội từng bước làm chủ công cụ số, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì kết nối thị trường một cách bền vững.