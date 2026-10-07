Hà Nội đưa sản phẩm làng nghề lên không gian số: Biến bản sắc thành giá trị kinh tế

TikTok Shop vừa công bố hợp tác chiến lược với Sở Công Thương Hà Nội và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, chính thức phát động chương trình "Hà Nội vươn mình". Chương trình hướng đến triển khai mô hình "Xã, Phường Thương mại điện tử" trên địa bàn 126 xã, phường của Thủ đô.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Shop, chia sẻ: “Lợi thế của Hà Nội không chỉ nằm ở thị trường tiêu dùng lớn, mà còn ở những sản phẩm, nghề truyền thống và tri thức bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thương mại điện tử khám phá mở ra cơ hội đưa những giá trị ấy đến với người tiêu dùng qua nội dung và cộng đồng, biến bản sắc thành giá trị kinh tế.

Với "Hà Nội vươn mình", chúng tôi muốn phát triển nội lực thương mại điện tử từ hạt nhân phường, xã, giúp người dân làm chủ cách kể câu chuyện sản phẩm, kết nối với khách hàng và mở rộng kinh doanh. Gói hỗ trợ mùa cuối năm là bước tiếp sức để người bán bắt đầu, mục tiêu dài hạn là hình thành nội lực kinh doanh số tại địa phương.”

Gian hàng Thủ công mỹ nghệ làng nghề trong chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô". Ảnh: BTC

Trên địa bàn xã Phượng Dực, mô hình đã được thử nghiệm từ tháng 6/2026 qua chương trình “Phượng Dực vươn mình”. Đến nay, gần 70 nhà bán hàng tại Phượng Dực đã được đào tạo về kinh doanh trên TikTok Shop; khoảng một nửa bước đầu duy trì hoạt động kinh doanh ổn định hàng tháng. Trong đó, Mây Tre An Phú, cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm thủ công từ cỏ tế đặc trưng của địa phương, đã thành công bán ra gần 22.000 sản phẩm chỉ trong 3 tháng trên TikTok Shop.

Tại Bát Tràng, các hoạt động "Bát Tràng vươn mình" được triển khai từ tháng 7/2026 cũng đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng nghệ nhân.

Kinh nghiệm từ hai địa phương trên là cơ sở giúp TikTok Shop hoàn thiện mô hình trước khi từng bước nhân rộng tới các xã, phường còn lại của Thủ đô, phù hợp với thế mạnh sản phẩm và cộng đồng của từng nơi.

Song song với hoạt động đào tạo và hỗ trợ mở gian hàng cho từng xã, phường, TikTok Shop cũng phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội xây dựng kênh TikTok “OCOP Hà Nội”.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa TikTok Shop, Sở Công Thương Hà Nội và Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Ảnh: BTC

Kênh được định hướng trở thành điểm chạm nội dung số chính thức của thành phố trên TikTok, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân và cơ sở sản xuất nổi bật của địa phương. Qua nội dung, người xem có thể tìm hiểu câu chuyện, giá trị của sản phẩm và kết nối với gian hàng của các nhà bán hàng đủ điều kiện trên TikTok Shop.

Chương trình được kỳ vọng tạo thêm một kênh quảng bá, kết nối thị trường cho sản phẩm làng nghề Thủ đô.