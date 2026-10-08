Hà Nội đưa robot, AI và STEM đến gần người học

Sinh viên và học sinh trải nghiệm, tìm hiểu robot tại triển lãm. Ảnh: Lê Minh Sơn

Triển lãm có 25 gian hàng trên diện tích 300m² cùng khu trải nghiệm STEM tương tác. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm lập trình robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính, lắp ráp mô hình thông minh, tìm hiểu các giải pháp Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa.

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: LÊ MINH SƠN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Nguyễn Tố Quyên cho rằng, robot, AI và tự động hóa đang phát triển nhanh, không còn chỉ xuất hiện trong phòng nghiên cứu hay những nhà máy hiện đại mà ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ và đời sống.

Theo bà Nguyễn Tố Quyên, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố hướng tới hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước kiến tạo môi trường phát triển; doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; viện, trường và các nhà khoa học là nguồn lực tri thức; thế hệ trẻ là lực lượng sáng tạo, làm chủ công nghệ trong tương lai.

Phó Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Nguyễn Tố Quyên phát biểu khai mạc. Ảnh: LÊ MINH SƠN

Từ định hướng này, Phó Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội kỳ vọng các kết quả nghiên cứu, ý tưởng công nghệ có giá trị sẽ có cơ hội được thử nghiệm, hoàn thiện thành sản phẩm và giải quyết những bài toán cụ thể của thành phố.

Triển lãm Robot Hà Nội năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian để các bên gặp gỡ, trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Trong khuôn khổ triển lãm, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và thị trường; viện, trường, nhà khoa học đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu thực tế; cơ quan quản lý có dịp lắng nghe các đề xuất từ cộng đồng công nghệ.

Sinh viên và học sinh trải nghiệm, tìm hiểu robot tại triển lãm. Ảnh: LÊ MINH SƠN

Sinh viên và học sinh Phenikaa hào hứng trải nghiệm, tìm hiểu robot tại triển lãm. Ảnh: LÊ MINH SƠN